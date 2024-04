Vulcanul Ruang din Indonezia a erupt din nou. Autoritățile au ridicat nivelul de alertă cu privire la un posibil tsunami FOTO/VIDEO

Vulcanul Ruang din Indonezia a expulzat lavă incandescentă în atmosferă la primele ore ale zilei de marţi, 30 aprilie, pe fundalul fulgerelor care luminau craterul acestuia, ceea ce a determinat autorităţile indoneziene să ridice nivelul de alertă şi să avertizeze în legătură cu un posibil tsunami, informează Reuters.

Centrul de vulcanologie şi atenuarea riscurilor geologice (PVMBG) i-a avertizat pe rezidenţii insulei Tagulandang, cea mai apropiată de vulcan, că este posibil să se producă un tsunami declanşat de materialul vulcanic care se prăbuşeşte în ocean.

Avertizarea a fost emisă marţi dimineaţă, iar Hetty Triastuty, un oficial al PVMBG, a spus că aceasta rămâne valabilă şi în cursul după-amiezii.

More incredible video of Ruang in Indonesia erupting. Breathtakingly terrifying! pic.twitter.com/NksoX7wKYy