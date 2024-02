Avertizare de erupție vulcanică în Islanda. Ce se poate observa în imaginile surprinse VIDEO

Erupție vulcanică, joi, 8 februarie, în sud-vestul Islandei pentru a doua oară anul acesta, anunță postul public de televiziune RUV şi alte publicaţii locale, care vorbesc despre cea de-a şasea erupţie produsă în Peninsula Reykjanes începând cu 2021, informează Reuters.

Imaginile video transmise în direct din acea regiune arată "fântâni" de rocă topită de culoare portocaliu-strălucitor expulzate din fisuri apărute la nivelul solului.

🚨#BREAKING: Iceland Volcano has erupted for the third Time now this year

📌#Reykjanes | #Iceland

The Reykjanes Peninsula located in Iceland has erupted for the third time, unleashing massive amounts of lava and lava flows, this time a bit further north than the December… pic.twitter.com/abJhrPF7L5