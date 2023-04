Momentul dramatic în care un vulcan din Rusia erupe și acoperă cu cenușă sate întregi. Cod roșu pentru aviație VIDEO

Vulcanul Şiveluci a erupt marţi dimineaţa devreme în regiunea Kamceatka, din Extremul Orient rus, aruncând cenuşă până la 20 de kilometri înălţime, potrivit filialei locale a Institutului de Geofizică al Academiei de Ştiinţe a Rusiei (RAS), relatează CNN. A fost emisă o avertizare de pericol "cod roşu" pentru aviaţie, cel mai înalt nivel, şi există riscul ca fluxurile de lavă fierbinte să blocheze drumurile.

"Fluxurile de lavă topită se pot deplasa până la 20 de kilometri şi pot bloca autostrada Petropavlovsk-Kamceaţki-Ust-Kamceaţki", a precizat institutul, potrivit TASS.

Fluxurile de lavă s-au rostogolit de pe vulcan, topind zăpada, iar autorităţile au avertizat că sunt posibile formarea unor torente de noroi de-a lungul autostrăzii din apropiere. Satele din jur au fost acoperite de un strat de cenuşă de până la 8,5 centimetri, cel mai mare din ultimii 60 de ani.

Echipa de răspuns la erupţia vulcanică din Kamchatka (KVERT) a emis o alertă cod roşu pentru aviaţie, spunând că "activitatea în curs de desfăşurare ar putea afecta aeronavele internaţionale şi cele care zboară la joasă înălţime".

The strongest ashfall in 60 years occurred in #Kamchatka due to the eruption of the Shiveluch volcano.

The thickness of the layer of volcanic ash in four hours reached 8.5 cm. pic.twitter.com/n4FgDS7V4B