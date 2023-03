Erupția violentă a unui vulcan în Indonezia. Imaginile filmate arată cum "explodează" muntele din vârf până la bază VIDEO

Vulcanul Merapi din Indonezia, unul dintre cei mai activi din lume, a erupt sâmbătă, aruncând fum şi cenuşă care au acoperit satele din apropierea craterului, relatează AFP.

Observatorul Vulcanului Merapi a estimat că norul de cenuşă a ajuns la 3.000 de metri deasupra vârfului.

Today: Massive eruption at Merapi #volcano, #Java, #Indonesia. Pyroclastic flow of hot rock fragments, volcanic gases, and air descended on southeastern flank. Reached 7km from summit, close to populated areas. No reported casualties yet. #Merapi pic.twitter.com/sXM7vZmRZO