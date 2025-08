Cutremur în peninsula Kamceatka. Un vulcan a început să erupă după seism FOTO

Vulcanul Kliucevskoi din peninsula Kamceatka, în Extremul Orient rus, a început să erupă după puternicul cutremur de miercuri, 30 iulie, din Pacific, a informat agenția de știri rusă RIA, potrivit Reuters.

Un puternic cutremur cu magnitudinea de 8,8 a avut loc miercuri în largul peninsulei Kamceatka, în Extremul Orient rus, declanșând un tsunami care nu a provocat pagube majore și a determinat evacuări în mare parte a coastelor Pacificului.

Mai multe persoane au fost rănite în Rusia, iar evacuările au fost ordonate în special pe coasta de est a Japoniei, devastată în martie 2011 de un tsunami puternic după un cutremur cu magnitudinea de 9,0.

Valuri de 3-5 metri au lovit anumite părți din Kamceatka, inundând parțial portul și o fabrică de prelucrare a peștelui din orașul Severo-Kurilsk și smulgând navele din ancorele lor, au declarat autoritățile regionale și Ministerul rus pentru Situații de Urgență.

„Cutremurul a fost grav și cel mai puternic din ultimele decenii”, a declarat guvernatorul regiunii, Vladimir Solodov.

