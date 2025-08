După cutremur, Rusia lovită de erupția unui vulcan pentru prima dată în sute de ani VIDEO

Vulcanul Krașeninnikov din peninsula Kamceatka din Rusia a erupt pentru prima dată în peste 450 de ani, la câteva zile după ce un cutremur masiv, cu magnitudinea de 8,8, a lovit regiunea din Extremul Orient al Rusiei, au anunțat autoritățile ruse.

Vulcanul a început să erupă sâmbătă, la ora 19:50, ora Moscovei. Vulcanul, care are o înălțime de peste 1.800 de metri, emite o coloană de cenușă care atinge 6.000 de metri, a anunțat pe Telegram filiala locală a Ministerului rus pentru Situații de Urgență.

Vulcanului Krașeninnikov i s-a atribuit un cod portocaliu de pericol aviatic.

