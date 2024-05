Stare de alertă maximă. Mai multe localități, evacuate după erupția unui vulcan VIDEO

Vulcanul Ibu, situat pe Insula Halmahera, în estul Indoneziei, a intrat în erupţie, determinând evacuarea a şapte sate, au anunţat duminică, 19 mai, autorităţile locale, citate de Reuters.

Vulcanul Ibu a erupt sâmbătă seara, potrivit informaţiilor publicate de agenţia indoneziană de vulcanologie.

Imaginile difuzate de agenţie au arătat cum vulcanul a şi-a aruncat în atmosferă o coloană uriaşă de cenuşă, înaltă de patru kilometri.

Poliţia, armata şi echipele de căutare şi salvare au fost trimise pentru a evacua locuitorii din satele din apropierea vulcanului, a declarat un membru al agenţiei de gestionare a dezastrelor.

Autorităţile au recomandat ca populaţia să fie evacuată pe o rază de şapte kilometri în jurul vulcanului.

WATCH: Mount Ibu, a volcano in eastern Indonesia spewed ash five kilometers into the sky, in one of its largest eruptions this year. pic.twitter.com/wqas3GiJIm