Spectacolul fascinant făcut de un vulcan care a erupt în Islanda FOTO

Un vulcan situat în apropiere de Reykjavik, cpaitala Islandei, a erupt. Cei care se aflau în zonă au fost impresionați.

Autoritățile atrag atenția că cei care se apropie prea mult se expun unor riscuri.

Islanda este una din regiunile vulcanice cele mai active, și cu formele vulcanologice cele mai variate de pe glob, explicația este așezarea insulei pe fractura centrală a scoarței terestre din Oceanul Atlantic.

WoW!!, from tonight in Iceland!! Used all my drone batteries so lots of good shots/video to come. #Iceland #icelandvolcano #volcano #lava pic.twitter.com/TUYNTL0CIZ

What an amazing day! I got up at 4.40am to spend the morning hiking to and then sitting next to an erupting #volcano in the pouring rain 🌧. I loved every single minute. What a privilege to get to see #nature like this. #Iceland you are incredible!!! 🇮🇸 🌋 #icelandvolcano pic.twitter.com/AommnDI3yo