Erupție vulcanică în Islanda. Fenomenul a pornit de la o serie de cutremure FOTO/VIDEO

Un vulcan a erupt joi seara, 22 august, în peninsula Reykjanes, sud-vestul Islandei, fiind a şasea erupţie din decembrie, au anunţat autorităţile, relatează AFP.

Fenomenul a început după o serie de cutremure.

"O erupţie a început pe Sundhnuksgigarod", a indicat Biroul Meteorologic Islandez (IMO) într-un comunicat, adăugând că fenomenul a început la 21:26 (local şi GMT) după o serie de cutremure.

Există încă o "activitate seismică considerabilă" la capătul nordic al peninsulei, la mai bine de o oră după începerea erupţiei, a indicat sursa citată.

