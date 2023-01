Goluri magnifice marcate în meciul dintre Esbjerg și Rapid din Liga Campionilor: cum s-a terminat partida VIDEO

Campioana la handbal feminin Rapid Bucureşti a fost învinsă la scor duminică, în deplasare, de formaţia Team Esbjerg, scor 35-30 (18-13), în etapa a XI-a din grupa B a Ligii Campionilor.

După un meci extrem de slab, în care rapidistele au fost de nerecunoscut, principalele marcatoare au fost Reistad 15 goluri, pentru Team Esbjerg, respectiv Gutierrez 9 şi Buceschi 5 reuşite, pentru Rapid.

În etapa a XI-a a grupei B s-au mai jucat meciurile dintre Lokomotiva Zagreb - Gyor 16-27, Kastamonu - Storhamar 28-33 şi Metz Handball - Buducnost 29-23.

În urma rezultatelor, după 11 etape, Rapid Bucureşti rămâne cu 14 puncte, pe locul 4, clasamentul fiind condus de Metz, cu 19, urmată de Gyor 18 şi Team Esbjerg 16.

Rapid Bucureşti va disputa următorul meci în 22 ianuarie, pe teren propriu, cu Kastamonu.

Cele mai frumoase goluri ale meciului Esbjerg - Rapid

When the assist matches the beauty of the finish 😍 🌟 Eliza Buceschi 🤝 Ainhoa Hernández #ehfcl | #HandmadeHistory pic.twitter.com/OcpuuOgfWF — EHF Champions League (@ehfcl) January 15, 2023

Ads

Ads