Boala care o sâcâie pe Andreea Esca. Ce e obligată să facă vedeta Pro TV înainte de a intra în emisie

Cea mai carismatică vedetă de televiziune din România, un exemplu de longevitate, Andreea Esca se confruntă de ani buni cu o boală de vedere.

Ea suferă de miopie și nu intră în emisie decât după ce își pune lentile de contact, pentru a nu fi nevoită să poarte ochelari.

În particular însă, Andreea Esca poartă de ani de zile ochelari de vedere, și chiar se declară fanul ochelarilor.

„Mamei mele nu i-au plăcut niciodată ochelarii. Eu, în schimb, când eram în gimnaziu, am reușit să o conving că nu vad bine la tablă doar ca să-mi ia niște ochelari cu rame roz???. Între timp am descoperit și o mică miopie care m-a însoțit toată viața. Si am rămas fan ochelari chiar dacă la jurnal port lentile de contact, ca să nu stea nimic intre noi”, a mărturisit Andreea Esca, care în luna august a împlinit 51 de ani.

