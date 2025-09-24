Performanțe majore pentru România la Mondiale: două medalii de aur și una de bronz

Miercuri, 24 Septembrie 2025
Performanțe majore pentru România la Mondiale: două medalii de aur și una de bronz
România a luat trei medalii la Mondiale FOTO FB Romania Paraclimbing Team

Reprezentanţii României au obţinut două medalii de aur şi una de bronz la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025, la Seul.

Este cea mai bună performanţă din istoria para escaladei româneşti: trei sportivi tricolori s-au calificat în finala mondială la categoriile destinate sportivilor cu deficienţe de vedere – şi toţi trei au urcat pe podium, scriind istorie pentru ţara noastră, precizează Comitetul Naţional Paralimpic.

Răzvan Nedu – aur la Lead – Men B2 (36+)

Cosmin Florin Candoi – aur la Lead – Men B3 (40)

Daniel-Bebe-Vasilică Andrei – bronz la Lead – Men B3 (33+)

Lotul României, cu aproape 60 de medalii internaţionale în palmares, a participat la ediţia Seul a Campionatelor Mondiale cu 8 sportivi: Răzvan Nedu, Cosmin Florin Candoi, Daniel Andrei, Ionela Drăgan, Adriana Tofan, Ştefan Dogaru, Marius Sandu şi Andrei Petraru.

