Competiția la care România câștigă medalie după medalie. Doi sportivi de aur la Seul

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 16:42
224 citiri
Competiția la care România câștigă medalie după medalie. Doi sportivi de aur la Seul
Medalie de aur pentru România. Foto: Facebook / Climb Again

Reprezentanţii României au obţinut două medalii de aur şi una de bronz la Campionatele Mondiale de Escaladă şi Para-Escaladă IFSC 2025, la Seul.

Este cea mai bună performanţă din istoria para escaladei româneşti: trei sportivi tricolori s-au calificat în finala mondială la categoriile destinate sportivilor cu deficienţe de vedere – şi toţi trei au urcat pe podium, scriind istorie pentru ţara noastră, precizează Comitetul Naţional Paralimpic.

Răzvan Nedu – aur la Lead – Men B2 (36+)

Cosmin Florin Candoi – aur la Lead – Men B3 (40)

Daniel-Bebe-Vasilică Andrei – bronz la Lead – Men B3 (33+)

Lotul României, cu aproape 60 de medalii internaţionale în palmares, a participat la ediţia Seul a Campionatelor Mondiale cu 8 sportivi: Răzvan Nedu, Cosmin Florin Candoi, Daniel Andrei, Ionela Drăgan, Adriana Tofan, Ştefan Dogaru, Marius Sandu şi Andrei Petraru.

România va deține de anul viitor cea mai mare centrală pe gaz din UE. O firmă din Irak o construiește
România va deține de anul viitor cea mai mare centrală pe gaz din UE. O firmă din Irak o construiește
Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a anunțat miercuri, 24 septembrie, că centrala pe gaze de la Mintia va fi pornită pentru teste la începutul anului viitor și va...
Mesajul NATO pentru români, după provocările Rusiei: "Oamenii din România ar trebui să știe"
Mesajul NATO pentru români, după provocările Rusiei: "Oamenii din România ar trebui să știe"
Incursiunile rusești în spațiul aerian al Estoniei, Poloniei și României au determinat marți, 23 septembrie, convocarea unei reuniuni de urgență a ambasadorilor NATO, care au condamnat ferm...
#escalada, #Romania, #aur , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pariuri live vs pariuri pre-meci: avantaje și dezavantaje
  2. UEFA a luat decizia. Ce se întâmplă cu cei doi arbitri români
  3. Competiția la care România câștigă medalie după medalie. Doi sportivi de aur la Seul
  4. Probleme pentru FC Barcelona. Ce se întâmplă cu revenirea echipei pe Camp Nou
  5. Jucătorii lui Inter au dat verdictul față de Cristi Chivu: „E diferit de Inzaghi”
  6. Internaționalul român de la Dinamo Kiev nu scapă de coșmar: ”Ouăle zburau în direcția lui”
  7. Patron din Superliga, pus la punct: ”Omule, să stai în spatele premierului și să vorbești tot timpul de Charalambous...”
  8. Românii continuă să defileze la Campionatul Mondial. Rezultatele de miercuri
  9. Imagini controversate cu lidera mondială, Arina Sabalenka. Cu cine a fost surprinsă și gesturile provocatoare FOTO
  10. Isterie la e echipă din Liga Campionilor. 155.000 de cereri de bilete în numai 90 de minute!