Cum a ieșit în câștig un român, victima unei escrocherii: S-a ales cu un acoperiș nou pe casă la un preț de nimic. "Și tu, și ăia niște hoți"

Metoda de escrocherie "Acoperișul" este veche și cunoscută, însă nu toți românii au aflat despre ea și cad în continuare victime.

Scenariul escrocheriei este următorul: echipa de ”meseriași” se angajează să repare acoperișul unei case contra unor sume modice, mult sub prețul pieței. Înțelegerea este verbală, evitându-se semnarea unui contract.

Așa-zișii meseriași au de obicei și echipamente și dotări rezonabile, inclusiv scări și mijloace de transport pentru materiale, iar uneori sunt însoțiți de cineva îmbrăcat în costum, care se recomandă ca reprezentant al unei firme respectabile.

Lucrarea începe rapid, cu decopertarea zonei care trebuie reparată, apoi beneficiarul începe să fie șantajat, cerându-i-se treptat sume mai mari de bani pentru a încheia lucrarea.

Apoi se trece la amenințări, inclusiv cu incendierea, se lasă acoperișul decopertat, sau chiar se începe distrugerea lui, până când beneficiarul cedează. Acesta acceptă prețul cerut sau dă o anumită sumă de bani pentru a scăpa de agresivitatea celor care i-au invadat proprietatea, fără a mai solicita terminarea lucrării.

Românul care a ieșit în câștig

Un român care a fost ales drept victimă a unor escroci care folosesc această metodă a reușit să iasă el în câștig, după cum a relatat într-o postare pe Facebook.

"Vine ieri unul la poartă și îmi zice că dacă nu vreau să îmi facă acoperișul pe o casă duplex că vede că jumate e făcut și că are tablă furată de la firma la care lucrează și montează repede și ieftin!!! După ceva măsurători iese că sunt 72 mp și cădem la înțelegere că mă costă 3000 RON totul.

Se apucă de treaba, descarcă materialele, face ieri jumate (în mare parte decopertări și folie să nu dea ploaia peste noapte) și azi când a revenit la muncă apar după el 2 cică un inginer și patronul de la firma și că l au prins că a furat tablă și că dacă vreau să continui prețul este de 8900 altfel își ia materialele și mă lasă cu casă așa... după o ora de ceartă în care îi scosei afară și le zisei că nu le mai dau nimic nici măcar restu de materiale (pusei un pitbull la poartă de 40 de kg și pe un cumnat de 120 kg la 2 m).

Începură să scadă și că să le plătesc măcar materialele 6400 și îmi termină lucrarea. Cunoscând prețurile le spusei că dacă vror cu mare indulgență din partea mea 4500 că la ce încercara să facă trebuie să suporte!!!

Când apăru și un comisar de la poliție (cunoscut) îmi acceptară oferta și acum am acoperișul făcut. Disconfortul meu că am fost nevoit să mă sui pe casă toată ziua să văd ce și cum fac! Materiale folosite totul bilka de4. 5 mai puțîn lemnul. Voi cum ați fi procedat? Avans a fost zero până la terminare!", a scris acesta pe grupul Constructori și meseriași în construcții.

"Și tu, și ăia niște hoți"

În comentarii, unii pun la îndoială întâmplarea, iar alții îl condamnă.

"Din prima când ai auzit că materialele sunt furate trebuia să nu îți faci de lucru, dar așa suntem."

"Poate îmi recomanzi și mie băieții ăștia, când voi ajunge la etapa cu acoperișul, nu de alta, doar să îmi iau materiale de la ei moca, de montaj mă ocup eu, ei doar să mi le aducă cu tirul, că de restul mă ocup eu."

"Ești un escroc tu și îți meriți soarta."

"Și tu, și ăia niște hoți!"

"Că așa e românul: vrea ceva furat, mocca, să păcălească mereu pe cineva. Nu caută un preț corect. "Negocierea" dintre client și executant e o goană de genul care îl "face" pe celălalt. Culmea e că e că se face și subiect de laudă pe astfel de teme. Ne merităm soarta, acolo unde suntem."

"Nu e laudă și nici nu plâng. Fiecare trage învățăminte ce vrea din asta. Eu sunt un caz fericit, dar altul poate nu se descurcă că mine și să știe", a răspuns autorul postării.

"Conform legii te încadrezi între 1 și 5 ani de pușcărie și sper să vadă careva postarea ta și să se autosesizeze.

Ești doar un părtaș la infracțiunea unui alt dobitoc obosit. Vai de capul tău."

"Poate vede. Dar eu cred că fură alții mai rău ca mine și o firmă că a lor e încă în activitate și cu toate că au n plângeri tot activează. Nu eu sunt problema. Eu doar am răspuns cu aceeași monedă, că nu cred treaba aia creștinească să întorc și celălalt obraz."

"Cum să faci afacere cu marfă furată?"

"Câte lucruri cumpărăm în viața asta și eu și tu și toată lumea fără a cere acte de proveniență și nu își mai face nimeni problema."

"Cum să faci afacere cu marfă furată?"

"Nu aș fi acceptat NICIODATĂ o lucrare cu materiale furate. Nici dacă era gratis!

Postarea asta sună a autodenunț. Există prin Codul Penal niște încadrări pentru o asemenea fapta."

"În primul rând nu aș fi acceptat știind că au furat materialele și în al 2 le-a rând ai fi meritat și un pic urecheat de organele competente să nu mai fie încurajat furtul! Și nu te lăuda cu acoperișul, că poate într-o zi vine o furtună și ți-l duce!!

Găinar la Găinar trage, lui Caragiale îi pare rău că s-a dus prea devreme și și nu a apucat să scrie ceva și despre voi."

"Un om serios nu permitea o astfel de înțelegere cînd auzea ce este tablă furată, dar cine se aseamănă se adună."

