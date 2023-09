Escrocherii de proporții pe Litoral. Copiii sunt cei de pe urma cărora se scot bani

O metodă mai veche de escrocherie face din nou victime pe Litoral, chiar la finalul sezonului. Mai multe familii din județul Prahova au reclamat că au fost înșelate prin așa numita metodă Fotomodelul, prin care sunt vizați copiii.

„Vineri am ajuns la mare, în stațiunea Eforie Nord. Sâmbătă, în timp ce mă plimbam cu copilul, am fost abordată de un domn, care m-a convins să plătesc 850 de lei, în ideea în care băiatul meu va ajunge să facă reclamă unui magazin de haine dintr-un mall din Ploiești. 250 de lei am achitat taxă de înscriere și alți 600 de lei, în tranșe, pentru, mi s-a spus, un album cu 20 de fotografii și alte 180 de poze pe care urma să le primesc în format digital, ieri seară. Mi s-au emis bonuri pentru banii plătiți, am făcut contract cu această societate, Artway Solutions SRL.

Numai că, surpriză, când am cerut pozele, mi-a fost blocat numărul. Am mers la acel sediu al lor, unde mi-au pozat copilul. De fapt, e o încăpere insalubră la parterul unui imobil, pe faleză. Pentru a nu fi luați la rost de persoanele țepuite, nu găsești în două seri la rând aceiași oameni. Se schimbă între ei. Domnul care abordează părinții, doamna care încasează banii și pretinsul fotograf.

Când am fost să cer socoteală, răspunsul primit a fost că nu mi-a băgat nimeni mâna în buzunar, să mai aștept, colegii se vor ocupa. Am fost și la Poliție să sesizez escrocheria, sunt foarte multe persoane, părinți, care au fost țepuiți la fel. Nu știu dacă îmi voi mai recupera banii, însă, aș vrea ca nimeni să nu mai treacă prin așa ceva. Am salariul minim pe economie, de banii aceia pierduți luam ceva copilului”, a povestit o femeie, conform observatorulph.ro.

Metoda nu este nouă, în fiecare an existând reclamații vizavi de folosirea ei și în ciudaa avertismentelor încă sunt persoane care cad în plasa infractorilor.

