Varianta cu Brad Pitt este depășită. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 5.700 de euro unui „astronaut atacat și fără oxigen”

O femeie a fost păcălită să trimită mii de euro unui bărbat care pretindea că este astronaut. Victima, de pe insula Hokkaido, din nordul Japoniei, l-a cunoscut pe escroc pe rețelele de socializare, a declarat un ofițer de poliție local, descriind cazul drept o „escrocherie romantică”.

După câteva schimburi de replici, escrocul i-a spus într-o zi că se află „în spațiu, pe o navă spațială chiar acum”, dar că este „atacat și are nevoie de oxigen”, a spus oficialul, conform AFP.

Escrocul a îndemnat-o apoi să-i trimită bani online pentru a-l ajuta să cumpere oxigen și a reușit să obțină de la victimă 1 milion de yeni (6.700 de dolari).

Femeia locuiește singură și a început să dezvolte sentimente pentru el pe măsură ce comunicarea lor online a progresat, au declarat presa locală, inclusiv Hokkaido Broadcasting, citând surse de investigație.

„Dacă o persoană pe care ați întâlnit-o pe rețelele de socializare v-a cerut vreodată bani, vă rugăm să fiți suspicioși de posibilitatea unei escrocherii și să raportați poliția”, a spus oficialul.

Japonia are a doua cea mai învechită populație din lume după micuțul Monaco, potrivit Băncii Mondiale, iar persoanele în vârstă cad frecvent pradă diferitelor forme de fraudă organizată.

Printre acestea se numără clasica înșelătorie de genul „sunt eu”, în care autorii se dau drept membri ai familiei aflați în dificultate pentru a extrage bani de la victimă.

De asemenea, persoanele în vârstă pot fi convinse să folosească bancomate pentru a obține „rambursări” inexistente ale primelor de asigurare sau pensiilor, a avertizat poliția.

Alte victime

Multe alte femei, printre care și românce, dar și bărbați au fost înșelați de escroci online, care foloseau nume de celebrități, legau o relație cu victimele, iar apoi le solicitau diferite sume.

Un caz recent este al unei femei din Franța care a trimis unui astfel de escroc 830.000 de euro.

Anne, o decoratoare de interioare în vârstă de 53 de ani, a pierdut 830.000 de euro după ce a fost convinsă că are o relație romantică cu actorul Brad Pitt.

Este cea mai mare sumă furată vreodată într-o înșelătorie de acest tip în Franța, potrivit TF1 INFO.

Anne fusese contactată de o persoană care pretindea că este Jane Etta Pitt, mama actorului. Curând după aceea, a început să comunice cu cineva care se prezenta drept Brad Pitt, primind poezii, cântece de dragoste și chiar o cerere în căsătorie.

Când victima a început să aibă dubii că discută cu „Brad Pitt”, pentru că contactul era doar prin rețelele de socializare, fără video live, escrocii au folosit inteligența artificială pentru a crea videoclipuri deepfake și au construit o rețea complexă de personaje false, inclusiv presupuși membri ai familiei și parteneri de afaceri ai actorului.

Falsul Brad Pitt a convins-o pe femeie că avea conturile înghețate din cauza procesului cu Angelina Jolie.

Victima și-a dat seama de înșelătorie abia în toamna lui 2023, când a văzut în presă că adevăratul Brad Pitt avea o nouă relație.

Devastată de pierdere, Anne a încercat să se sinucidă de trei ori și a fost internată într-o clinică specializată în depresii severe.

De asemenea, anul trecut, o româncă de 62 de ani, stabilită de 12 ani în Spania, a căzut victimă unei escrocherii cibernetice. Aceasta fusese abordată de o persoană care s-a dat drept Brad Pitt. Femeia a considerat că a primit suficiente dovezi că nu avea de-a face cu un impostor și i-a trimis 1.300 de euro. Ulterior, aceasta a înțeles greșeala și s-a adresat poliției.

