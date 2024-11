Românii, victimele unei noi escrocherii: ”M-a informat că mi-a fost aprobat un credit la bancă”

Un nou tip de escrocherie circulă printre români. Aceștia sunt sunați de diverși indivizi, care se dau drept funcționari ai băncii, cel mai probabil în scopul de a obține cât mai multe date personale.

Un bărbat a povestit pe o platformă socială cum un individ l-a sunat felicitându-l că i-a fost aprobat un credit la bancă, fără ca măcar să fi făcut o asemenea solicitare.

”În această seară, am fost contactat telefonic de un băiat foarte politicos care m-a informat că mi-a fost aprobat un credit la bancă. Omul îmi știa numele, adresa de e-mail și, evident, numărul de telefon. Pe lângă acestea, am observat că numărul de telefon folosit era unul oficial. El susținea că este vorba despre un credit de nevoi personale și m-a felicitat că am reușit să obțin acești bani – 40.000 de euro. Minunat, așa-i? Problema este că nu am, nu am avut și probabil nici nu voi avea un cont acea bancă. Băiatul părea foarte surprins de această informație. Cu toate acestea, mi-a oferit imediat o serie de sugestii „bune” și ajutor”, a povestit bărbatul pe platforma Reedit.

Inițial, s-a gândit că cineva i-a folosit e-mailul și copia după buletin. Pentru că a văzut că bărbatul nu intră în jocul său a început să-l întrebe de ce nu are încredere în el, având în vedere că apelul venea de pe un număr oficial al băncii. În cele din urmă, apelul a fost închis.

”M-a avertizat că voi pierde acești bani dacă nu acționez imediat. I-am spus că voi face o sesizare la ANAF și la Poliție. „Voi face eu sesizarea direct din sistem, nu e nevoie să mergeți dumneavoastră.” Am închis. Sun la relații clienți la bancă. După 10 minute de așteptare, sunt conectat cu o funcționară de acolo. Îi explic situația, îi dau numele și ea îmi răspunde, pe un ton resemnat, că este familiarizată cu acest băiat și că, în ultima vreme, au apărut mai multe sesizări pe această temă. A fost destul de drăguță să mă asigure că în sistemul lor nu există nimic și destul de politicoasă să își asume problema”, a mai povestit românul.

În cele din urmă, acesta i-a avertizat pe toți să aibă grijă la asemenea situații.

