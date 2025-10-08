Mai mulți români care escrocau bătrâni din Germania au fost arestați. Cum acționa rețeaua

O amplă operațiune a poliției germane s-a soldat cu destructurarea unei rețele internaționale de escroci care înșelau persoane vârstnice, pretinzând că sunt angajați ai unor bănci. Printre cei reținuți se numără și mai mulți tineri din România.

O razie a avut loc în mai multe orașe din Renania de Nord-Westfalia. Au fost executate 25 de percheziții, fiind areținuți șase suspecți. Suspecții, cu vârste între 18 și 26 de ani, sunt acuzați că au comis peste 140 de fapte de înșelăciune, prejudiciul total depășind 300.000 de euro, citat de Știrile ProTV.

În timpul raziei au fost percheziționate imobile din Dormagen, Köln, Düsseldorf, Kerpen, Bedburg, Bergheim și Erftstadt. Poliția îi urmărea de mult timp pe presupușii escroci. Înaintea acțiunii au fost desfășurate investigații ample, pentru care a fost constituită și comisia de anchetă „EK Debit” din cadrul poliției districtuale Neuss.

Cum acționau escrocii

Escrocii contactau telefonic, în special, persoane în vârstă, pretinzând că sunt angajați ai băncii.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt, apelurile urmau mereu același tipar:

„Bună ziua, vă sună domnul/doamna ... de la banca dumneavoastră. Pe contul dumneavoastră au fost observate tranzacții suspecte. Pentru a le verifica, avem nevoie de codul PIN și de cardul dumneavoastră. Un angajat al băncii va veni imediat la dumneavoastră să ridice cardul pentru verificare.”

„La început, escrocii nu menționau o bancă anume. În timpul conversației, încercau să afle la ce bancă era clientul”, a spus procurorul.

În total, suspecții sunt bănuiți că au comis aproximativ 140 de infracțiuni similare în Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Inferioară și Renania-Palatinat.

Prejudiciul total este estimat la peste 300.000 de euro. Șase mandate de arestare au fost confirmate de judecător, iar persoanele reținute au fost plasate în arest preventiv.

