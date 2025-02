Macron l-a sunat pe Zelenski să-l încurajeze după eșecul de la Casa Albă. "Ucraina poate conta pe Germania și Europa", i-a transmis și Olaf Scholz

Emmanuel Macron, președintele Franței, a vorbit vineri seară, 28 februarie, cu liderul de la Kiev Volodimir Zelenski, după altercația dintre acesta și președintele american Donald Trump, a anunțat Elysée, relatează AFP.

"Da, au vorbit", a declarat o consilieră a președintelui francez după o confruntare verbală fără precedent între Donald Trump și Volodimir Zelenski la Casa Albă.

"Ucraina poate conta pe Germania și Europa", a declarat, la rândul său, cancelarul german Olaf Scholz. El a scris pe rețeaua X: "Nimeni nu își dorește pacea mai mult decât ucrainenii. De aceea, ne concentrăm pe găsirea unei căi comune către o pace durabilă și justă. Ucraina se poate baza pe Germania – și pe Europa.".

Nobody wants peace more than the Ukrainians do. Therefore we are working on a common path to a lasting and just peace. Ukraine can rely on Germany – and on Europe.