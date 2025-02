Momentul în care Zelenski furios îl înjură pe JD Vance. Credea că nu-l aude nimeni, dar camerele video din Biroul Oval au surprins totul VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns vineri, 28 februarie, la Casa Albă pentru discuții cu președintele Donald Trump și pentru semnarea unui acord referitor la exploatarea mineralelor din Ucraina. Însă, întâlnirea din Biroul Oval a devenit rapid tensionată, în ciuda prezenței presei, și s-a încheiat cu un eșec: cei doi lideri s-au certat, iar acordul pentru minerale nu a mai fost semnat.

JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite, care a participat la întâlnirea dintre cei doi, l-a criticat pe Zelenski, acuzându-l că a fost lipsit de respect și că nu a exprimat recunoștință pentru sprijinul oferit de SUA în conflictul din Ucraina, scrie observatornews.ro.

Liderul de la Kiev nu a mai reușit să-și controleze furia și, fără să se gândească la posibilitatea de a fi auzit, l-a înjurat în șoaptă pe JD Vance, chiar în timp ce acesta i se adresa.

Zelensky reportedly said "fuck you bitch (suka, blyat)" to JD Vance during their argument. pic.twitter.com/vyHmIBAR33