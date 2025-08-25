”Esplanada” din București ar putea trece în patrimoniul Primăriei Capitalei, pentru un proiect de regenerare urbană

Esplanada de pe Bulevardul Unirii va fi preluată de Primăria Capitalei FOTO /primarie3.ro

Esplanada de pe Bulevardul Unirii, teren ultracentral aflat în paragină de 35 de ani, este subiectul unei propuneri pentru ordinea de zi suplimentară a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti de vineri, 29 august. Terenul viran de lângă Biblioteca Națională ar putea fi transferat Primăriei Capitalei, pentru un proiect de regenerare urbană.

Terenul cu suprafaţa de 45.008 mp, cunoscut sub numele de „Esplanada”, era locația aleasă de Ceaușescu pentru noul sediu al Operei Naționale, dar după turnarea fundaţiei, Revoluţia din 1989 a oprit lucrările, care nu s-au mai reluat de 35 de ani.

Conform proiectului de hotărâre, imobilul va trece din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Bucureşti, în vederea realizării unor proiecte de interes public municipal, în conformitate cu programul prioritar de reconversie funcţională, aprobat prin HG 592/2019.

Sumele necesare pentru planificarea şi implementarea proiectului se vor asigura de la bugetul local sau din alte surse legal constituite, se arată în document.

După finalizarea procedurii de transfer, PMB va iniţia un concurs internaţional de soluţii de arhitectură şi urbanism, în vederea soluţiei de ansamblu pentru dezvoltarea proiectului de regenerare urbană integrată.

În referatul de aprobare se arată că amplasamentul cunoscut sub denumirea de „Esplanada”, situat pe Bulevardul Unirii, reprezintă unul dintre cele mai importante terenuri centrale aflate în proprietatea publică a statului şi că Guvernul a stabilit prin HG 592/2019 că locul respectiv este destinat reconversiei funcţionale în proiecte de interes public ale Municipiului Bucureşti.

Conform aceleiași surse, terenul va fi destinat unor funcţiuni publice de anvergură metropolitană: culturale, educaţionale, administrative, medicale, sportive şi civice.

Printre obiective se numără:

crearea unui ansamblu de echipamente publice (civice, culturale, educaţionale, medicale, sportive);

realizarea unei reţele de spaţii publice (pieţe, promenade, parcuri, trasee pietonale şi velo) conectate la Bd. Unirii şi la fronturile urbane învecinate;

conectivitate pietonală/velo, transport public, managementul parcării;

performanţă energetică şi arhitectură de calitate.

Terenul este administrat în prezent de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

