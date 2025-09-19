Estonia activează articolul 4 al NATO, după ce Rusia i-a încălcat spațiul aerian cu avioanele MiG-31. „Este total inacceptabil”

Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 22:17
Mikoian-Gurevici MiG-31 FOTO Wikipedia

Estonia a solicitat în mod oficial consultări ale aliaţilor în baza articolului 4 din Tratatul NATO în legătură cu încălcarea spaţiului său aerian de trei avioane ruseşti, a anunţat vineri seară, 19 septembrie, prim-ministrul Kristen Michal.

Într-o postare pe X, el a confirmat că trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat în spaţiul aerian estonian şi au fost interceptate de avioane de vânătoare NATO, înainte de a fi „forţate să fugă”.

„O astfel de încălcare este total inacceptabilă”, a declarat Michal.

Este a noua oară în istoria alianţei când procedura prevăzută la articolul 4 al NATO este declanşată şi a doua oară în doar o săptămână.

Procedura spune că: „Părţile se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independenţa politică sau securitatea oricăreia dintre părţi este ameninţată”.

Săptămâna trecută, articolul 4 a fost invocat de Polonia, după incursiunea dronelor ruseşti în propriul spaţiu aerian, iar anterior de un grup de ţări în 2022, după invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina.

Este un semn clar că Estonia consideră incidentul drept o ameninţare directă la adresa securităţii sale şi a preocupărilor regionale în creştere cu privire la poziţia tot mai agresivă şi provocările Rusiei, comentează The Guardian.

Incidentul a fost vehement condamnat de aliaţi, inclusiv de România, dar o reacţie interesantă a venit de la ministrul apărării din Lituania, făcând referire la decizia Turciei din 2015 de a doborî un avion rus, notează The Guardian.

Ministrul apărării din Lituania, Dovilė Šakalienė, a afirmat că noul incident „este încă o dovadă clară că operaţiunea Eastern Sentry (Santinela Estică) era de multă vreme necesară”.

„Graniţa NATO din nord-est este testată din motive întemeiate. Trebuie să fim serioşi”, a afirmat Dovilė Šakalienė. În mod curios, ea a făcut referire şi la incidentul din 2015, când forţele aeriene turce au doborât un avion rus după ce Ankara a declarat că acesta a încălcat spaţiul aerian turc. „PS. Turcia a dat un exemplu acum 10 ani. Un motiv de reflecţie”, a afirmat ministrul lituanian în încheierea mesajului său.

Cartierul General Suprem al Comandamentului Aliat pentru Operaţii al NATO, sau SHAPE, din Belgia, a oferit ceva mai multe informaţii cu privire la incidentul din Estonia. Acesta a confirmat că trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au încălcat spaţiul aerian al Estoniei, notând: „Acesta nu este tipul de comportament la care ne-am aştepta din partea unei forţe aeriene profesioniste”.

NATO a reacţionat rapid în cadrul Eastern Sentry, mobilizând avioane de luptă italiene F-35 cu baza în Estonia, a precizat SHAPE, adăugând că Suedia şi Finlanda şi-au mobilizat, de asemenea, avioanele de reacţie rapidă.

„Comandamentul Aerian Aliat al NATO a menţinut o imagine aeriană consolidată şi o coordonare strânsă cu aliaţii pe tot parcursul răspunsului”, precizează comunicatul.

„După cum am afirmat anterior, Eastern Sentry integrează apărarea aeriană şi terestră şi conectează mai bine activităţile existente, cum ar fi poliţia aeriană, într-o poziţie defensivă mai coerentă. Acest lucru a fost demonstrat astăzi”, conchide NATO.

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat pe X că a avut o discuţie cu premierul estonian. „Răspunsul NATO în cadrul Eastern Sentry a fost rapid şi decisiv”, a spus el.

