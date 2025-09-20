Ucraina cere „un răspuns puternic”, după ce avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei. „O escaladare, Rusia va deveni mai arogantă și mai agresivă”

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 23:51
341 citiri
Mikoian-Gurevici MiG-31 FOTO Wikipedia

Ucraina a denunțat vineri o 'escaladare' din partea Rusiei după ce avioane de vânătoare NATO au interceptat trei MiG-31 rusești care intraseră în spațiul aerian estonian.

'Incursiunea (...) constituie o nouă escaladare din partea Rusiei și o amenințare directă la adresa securității transatlantice', a scris pe X ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga.

'Până când nu va primi un răspuns cu adevărat puternic, (Rusia) va deveni doar mai arogantă și mai agresivă', a spus el.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit incidentul 'scandalos', apreciind că 'activitățile destabilizatoare ale Rusiei se răspândesc în noi țări și în noi direcții'.

Aceasta este o campanie sistematică a Rusiei împotriva Europei, împotriva NATO, împotriva Occidentului. Și aceasta necesită un răspuns sistematic', a pledat Zelenski, solicitând 'măsuri ferme'.

Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat vineri spațiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, în timp ce avioane F-35 din misiunea NATO de poliție aeriană desfășurată în această țară baltică 'au răspuns incidentului', potrivit autorităților estone, notează agențiile Reuters și EFE.

Noua pătrundere a unor avioane militare rusești în spațiul aerian al unei țări NATO survine acum în contextul tensiunii crescute pe flancul estic al Alianței după ce drone rusești au fost doborâte săptămâna trecută deasupra Poloniei.

