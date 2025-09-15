Fosta republică sovietică aflată acum în UE și NATO dezvăluie că Europa este încă departe de a avea forța necesară pentru a descuraja Rusia

Autor: Veronica Andrei
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 14:46
628 citiri
Fosta republică sovietică aflată acum în UE și NATO dezvăluie că Europa este încă departe de a avea forța necesară pentru a descuraja Rusia
Kristen Michal, premierul Estoniei/ FOTO:X @pampam698

Europa nu este pregătită militar pentru a ține piept unei amenințări directe venite dinspre Kremlin — iar ceea ce până nu demult părea un avertisment marginal al statelor baltice, prinde contur în fața unor incidente tot mai frecvente la granițele NATO. Este concluzia sumbră trasă de Kristen Michal, premierul Estoniei, într-un interviu acordat publicației The Times.

Declarațiile sale vin la câteva zile după ce cel puțin 19 drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, incident care a ridicat noi semne de întrebare cu privire la capacitatea reală de reacție a Alianței Nord-Atlantice în cazul unui test de forță.

Rusia rămâne o amenințare serioasă pentru Europa, pentru NATO și pentru toate statele raționale ale lumii. Ni s-a spus, în trecut, că suntem paranoici — dar astăzi tot ce am spus în țările baltice, în Polonia sau în Scandinavia s-a adeverit”, a afirmat Michal.

Un „test” în spațiul aerian NATO

Premierul estonian consideră că incidentul din spațiul aerian polonez a fost primul „test real” al NATO într-un mediu operațional aerian, pe teritoriul său. Iar în opinia sa, reacția Alianței a fost una „adecvată” și „convingătoare”. Cu toate acestea, Michal avertizează că Europa este abia la începutul unui proces de reconstruire militară, insuficient de avansat pentru a garanta o descurajare credibilă.

„Va dura mult până când Europa va deveni semnificativ mai puternică. Momentan suntem la începutul drumului”, a adăugat el.

Estonia este una dintre puținele țări UE cu deficit bugetar redus și datorie publică minimă, dar chiar și aici procesul de reînarmare este resimțit ca o povară. Potrivit lui Michal, echilibrarea nevoilor de securitate cu cele sociale implică tăieri dureroase și creșteri de taxe. Mai mult, el face apel la achiziții militare comune la nivel european, pentru a reduce costurile și a accelera procesul de dotare a armatelor.

Reacția Alianței: Santinela Estului

Îngrijorările exprimate de Estonia nu sunt izolate. În contextul încălcării repetate a spațiului aerian polonez, NATO a lansat operațiunea „Eastern Sentry” (Santinela Estului), menită să întărească flancul estic. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat la 14 septembrie un decret care permite staționarea forțelor armate străine pe teritoriul țării în cadrul acestei misiuni.

Între timp, ancheta privind dronele rusești continuă. Fragmente au fost descoperite în 17 localități din cinci voievodate poloneze, cele mai multe — zece — în regiunea Lublin.

Cu o doză de realism crud, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a admis că doborârea a „trei sau patru” drone din cele 19 care au pătruns în Polonia ar fi fost considerată un succes în standardele ucrainene. Afirmația relevă nu doar dificultățile tehnice ale unei apărări eficiente, ci și decalajul dintre ceea ce Europa crede că poate face și ceea ce realitatea războiului modern impune.

Declarațiile premierului estonian sunt simptomatice pentru o îngrijorare crescândă în Europa de Est: aceea că reflexul de confort strategic al Europei occidentale nu mai corespunde noii arhitecturi de securitate a continentului. În timp ce unele capitale europene ezită să investească masiv în apărare, statele de pe flancul estic trăiesc deja cu certitudinea că următorul incident nu va fi un test, ci un conflict.

#Estonia, #premier, #Europa, #descurajare, #Rusia
