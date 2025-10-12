Estonia închide „cizma Saatse” pe fondul ”mișcărilor de trupe, vizibil mai intense decât în mod obișnuit ale Rusiei”. Temeri de provocări hibride

Estonia a decis să închidă temporar un drum local ce traversează o fâșie de teritoriu rus, cunoscută sub numele de „cizma Saatse”, după ce autoritățile estoniene au observat o activitate neobișnuită a forțelor de grăniceri ruse. Măsura vine într-un context regional marcat de tensiuni tot mai accentuate la granițele estice ale NATO, în special în urma agresiunii continue a Rusiei în Ucraina și a unei serii de incidente de securitate în statele baltice.

„Mișcările de trupe dinspre partea rusă au fost vizibil mai intense decât în mod obișnuit”, a declarat Künter Pedoski, șeful operațiunilor din cadrul Prefecturii de Sud a Poliției și Gărzii de Frontieră (PPA). „Am închis drumul pentru a preveni posibile provocări sau incidente, scopul nostru fiind protejarea populației”.

Autoritățile estoniene au deviat circulația rutieră locală și au suplimentat efectivele în zonă. Incidentul s-a produs vineri seara, în zona „cizmei Saatse”, un segment de aproximativ un kilometru de drum estonian care traversează teritoriul rus, unde, în baza unui acord mai vechi, vehiculele pot trece fără oprire, fără a fi necesar un control de frontieră.

❗️🇷🇺⚔️🇪🇪 - BREAKING: Estonia's border guards are investigating reports of armed Russian troops spotted in the Saatse Boot enclave, a quirky Russian exclave that slices through Estonian territory. Ads In response to the unusual military activity, authorities have temporarily closed… pic.twitter.com/qr9b4416tt — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 11, 2025

Prezență armată neobișnuită și temeri de provocări hibride

Tensiunile au escaladat rapid după ce mai multe persoane în uniformă militară, cu fețele acoperite, au fost filmate formând o linie de blocaj pe traseul rutier. Potrivit PPA, nu este clar dacă acestea aparțin oficial forțelor de grăniceri ruse, dar comportamentul lor a fost calificat drept „provocator”.

„Situația este una de risc ridicat,” a precizat Meelis Saarepuu, șeful biroului de frontieră din cadrul aceleiași prefecturi.

Rusia a transmis prin canale oficiale că este vorba de „operațiuni de rutină”, fără să ofere alte detalii. Drumul rămâne închis cel puțin până marți, în funcție de evoluția situației pe teren.

Test strategic la adresa NATO?

Incidentul din Estonia vine pe fondul intensificării prezenței militare ruse în apropierea granițelor baltice, într-o perioadă în care aliații NATO au semnalat multiple forme de provocări hibride — de la încălcări ale spațiului aerian și bruiaj GPS, până la folosirea migranților ca instrument de presiune.

Fostul colonel american Richard Williams, cu experiență în structurile NATO, a declarat pentru publicația „Kyiv Post” că astfel de acțiuni trebuie înțelese ca parte a unui „război hibrid cu multiple fațete”.

„Prezența militară crescută în apropierea graniței estoniene este un test strategic pentru a observa capacitatea de reacție a NATO. Este o tactică folosită constant de Kremlin pentru a evalua, dar și pentru a eroda coeziunea și capacitatea de descurajare a Alianței,” a afirmat Williams.

Oficialul a menționat inclusiv legătura cu coridorul Suwałki — segmentul strategic dintre Polonia și Lituania care leagă statele baltice de restul teritoriului NATO — și posibile corelări între astfel de mișcări militare și campanii de migrație forțată.

Apeluri pentru securizarea „frontierei estice”

La Tallinn, incidentul a reaprins discuțiile privind necesitatea unor măsuri suplimentare de securizare a frontierei cu Rusia. Ministrul de Interne, Igor Taro, a precizat că, deși nivelul general de amenințare este în continuare „calm”, apariția unor grupuri înarmate în proximitatea zonei civile impune reevaluarea planurilor de infrastructură.

„Un drum ocolitor care să elimine complet trecerea prin teritoriul rus este acum o prioritate strategică”, a declarat Taro, într-un interviu pentru presa locală.

Doi oficiali occidentali consultați de „Kyiv Post” au evidențiat măsuri-cheie care ar trebui implementate de urgență: creșterea capacităților de supraveghere cu drone și senzori terestri, investiții în tehnologie anti-dronă și în sisteme de război electronic (EW), pentru a contracara bruiajul sistemelor de comunicații și de navigație.

De asemenea, aceștia au subliniat că cea mai importantă investiție în securitatea estoniană rămâne integrarea profundă în structurile NATO, atât din punctul de vedere al interoperabilității tactice, cât și al sprijinului logistic pentru forțele aliate.

„O frontieră cu adevărat întărită nu este doar o chestiune de garduri sau patrule, ci de reacție colectivă rapidă, conform promisiunilor fundamentale ale Alianței,” a concluzionat unul dintre oficialii occidentali.

