O țară care are frontieră cu Rusia sapă un șant de 40 de kilometri și 600 de buncăre pentru a bloca o invazie a rușilor

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 07:08
O țară care are frontieră cu Rusia sapă un șant de 40 de kilometri și 600 de buncăre pentru a bloca o invazie a rușilor
Estonia sapă un șant pe toată lungimea fronierei cu Rusia FOTO Reteaua X/Nexta

Estonia își întărește frontiera estică printr-un amplu proiect defensiv: 40 de kilometri de șanțuri antitanc, sute de buncăre și bariere menite să încetinească un eventual atac rusesc. Lucrările, deja începute, fac parte dintr-un plan comun al statelor baltice de consolidare a apărării în fața amenințării de la graniță.

„Avem deja un obstacol natural important în nord-estul Estoniei, râul Narva, și în est, lacul Peipus. În sud-est, pentru a opri inamicul, planul prevede construirea a 40 de kilometri de șanțuri antitanc. Adică pe toată lungimea frontierei, acolo unde este necesar”, a declarat Ainar Afanasjev, locotenent-colonel în cadrul Statului Major General al Forțelor de Apărare Estoniene.

Aceste instalații ar trebui să fie gata „până la sfârșitul anului 2027”, potrivit locotenent-colonelului.

„Ar trebui să dispunem, de asemenea, de 600 de buncăre, deja săpate în sol sau cel puțin instalate în apropierea locațiilor lor inițiale”, a continuat el. În sud-estul țării, lângă satul Vinski, situat de-a lungul frontierei cu Rusia, la jumătatea distanței dintre Letonia și lacul Pskovskoe, proiectul este deja vizibil. Un șanț antitanc de jumătate de kilometru lungime a fost săpat recent în fața gardului de delimitare care separă Estonia de Rusia.

ERR relatează, de asemenea, că șanțurile vor fi săpate de acum înainte în interior față de acest gard, unde sunt deja instalați dinți de dragon și sârmă ghimpată. „Anul acesta, se preconizează construirea a două baze fortificate: una în nord-estul Estoniei, cealaltă în sud-estul Estoniei, cuprinzând până la 14 buncăre”, a declarat Armin Siilivask, șef de proiect în cadrul departamentului de achiziții al Centrului de Investiții pentru Apărare.

Zona de apărare prevăzută la frontiera de est se va întinde pe aproximativ 100 de kilometri lungime și 40 de kilometri adâncime, pornind de la frontiera terestră.

Majoritatea acestor lucrări se concentrează în zone unde frontiera ruso-estonă traversează terenuri puternic împădurite, necesitând astfel o supraveghere sporită (cea mai mare parte a frontierei estice a Estoniei se întinde de-a lungul cursurilor de apă).

Aceste noi instalații trebuie să servească la întârzierea avansului forțelor inamice și la câștigarea de timp în cazul unei incursiuni rusești.

Deși Ministerul Apărării din Estonia a subliniat absența unei amenințări militare imediate, acesta a insistat asupra importanței pregătirii, justificând astfel efortul de fortificare a frontierei sale.

În luna mai a acestui an, Lituania a anunțat, la rândul său, că va aloca 1,1 miliarde de euro pentru consolidarea frontierei sale cu Rusia și Belarus, în special cu mine antitanc.

Europa nu este pregătită militar pentru a ține piept unei amenințări directe venite dinspre Kremlin — iar ceea ce până nu demult părea un avertisment marginal al statelor baltice, prinde...
