Estonia se pregătește pentru o posibilă reducere a trupelor SUA în Europa. Avertismentul lansat de oficialii de la Tallin

Președintele Estoniei, Alar Karis, a declarat că statele europene trebuie să se pregătească pentru eventuale provocări din partea Rusiei, în contextul în care Statele Unite ar putea reduce prezența militară în regiune.

Într-un interviu acordat publicației POLITICO, președintele eston a declarat că a discutat cu președintele american Donald Trump despre importanța menținerii trupelor americane în Europa de Est. Întâlnirea a avut loc în luna aprilie, în timpul funeraliilor Papei Francisc.

„Prezența trupelor americane în Estonia – și în Europa, în general – este esențială. Este importantă nu doar pentru Europa, ci și pentru Statele Unite”, a spus Karis.

În prezent, aproximativ 2.000 de militari americani sunt staționați în statele baltice – Estonia, Letonia și Lituania – ca parte a măsurilor de consolidare a apărării adoptate după invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

Cu toate acestea, Pentagonul analizează în prezent dislocarea globală a forțelor americane, într-un proces coordonat de subsecretarul pentru politică de apărare Elbridge Colby. Colby este cunoscut pentru poziția sa favorabilă reducerii prezenței SUA în Europa, în favoarea unei concentrări mai mari în regiunea Indo-Pacifică.

Karis a precizat că, în pofida unor declarații recente ale lui Trump privind menținerea trupelor americane în Polonia, este „foarte dificil de prezis” ce va decide Washingtonul în privința regiunii baltice.

„Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a adăugat el. „Această incertitudine înseamnă că trebuie să ne consolidăm propria capacitate militară”.

Discuții la Bruxelles

Declarațiile au fost făcute în contextul unei vizite oficiale la Bruxelles, unde Karis s-a întâlnit cu noul secretar general NATO, Mark Rutte, și a participat la reuniuni cu lideri ai Uniunii Europene implicați în conturarea unor garanții de securitate pentru Ucraina.

Karis a declarat că Federația Rusă nu ar trebui să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește prezența trupelor străine în Ucraina. „Rusia a început această agresiune. Răspunsul trebuie să fie clar: nu”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al Ministerului rus de Externe a afirmat că Moscova nu va accepta niciun acord de încetare a focului care presupune staționarea de trupe străine în Ucraina.

Posibilă instabilitate politică

Întrebat despre relația viitoare dintre Donald Trump și Vladimir Putin, Karis a sugerat că rezultatele anterioare ale dialogului dintre cei doi au fost limitate.

„A avut multe discuții cu Putin și, sincer, nu s-a întâmplat mare lucru. Cred că își pierde deja răbdarea”, a declarat el.

Karis a mai avertizat că Rusia ar putea încerca să influențeze alegerile parlamentare din Cehia, programate pentru 3–4 octombrie, și a subliniat că amenințarea rachetelor moderne depășește granițele geografice.

„Rachetele moderne pot fi lansate din Moscova și ajung în Haga sau Bruxelles în câteva minute. Nu doar țările vecine trebuie să fie preocupate”, a spus el.

Discuții privind extinderea UE

Referindu-se la procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană, Karis a exprimat speranța că negocierile vor începe până la sfârșitul anului, cât timp Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Întrebat cum ar putea fi depășită opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei, liderul eston a sugerat o abordare mai diplomatică: „Poate că ar trebui să discutăm mai mult cu Viktor Orbán, nu doar să îl etichetăm”.

El a menționat și posibilitatea ca Ungaria „să părăsească sala” în momentul luării deciziei, o soluție informală folosită uneori în cadrul negocierilor europene.

