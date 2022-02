Antrenoarea fără inimă de la patinaj. Președintele CIO: "Reacția ei a fost rece și înfiorătoare"

Thomas Bach, președintele Comitetului Olimpic Internațional, a urmărit finala feminină de la patinaj artistic.

Kamila Valieva a încheiat în lacrimi concursul individual de la Jocurile Olimpice. Cu toată presiunea scandalului de dopaj pe umerii ei, Valieva a căzut de două ori, a avut un exercițiu ezitant, și a terminat pe locul patru.

Fără pic de compasiune, antrenoarea Eteri Tutberidze a fost filmată cum se îndreaptă spre o patinatoarea de 15 ani care oricum era devastată și îi spune: “De ce te-ai oprit din luptă? Ai renunțat după axel? De ce?”

Reacția antrenoarei l-a lăsat mască și pe Thomas Bach. "Trebuie să spun că am fost foarte afectat de ce am văzut la patinaj. În primul rând o sportivă de 15 ani cu atâta presiune pe ea Să vezi cum se zbate pe gheață, limbajul corporal spunea totul, faptul că e supusă unui stres incredibil. Apoi însă am văzut reacția celor de lângă ea (n.r. - referindu-se la Eteri Tutberidze), a fost rece și înfiorătoare. Sincer, am rămas fără cuvinte".

Ads