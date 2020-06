Eugen Bejinariu a fost numit presedinte al comisiei de control al SRI. Deputatul PSD a scapat de ancheta DNA, in 2017, cu ajutorul imunitatii parlamentare

Salvat de parlamentari in 2017

Acuzatiile DNA

Parlamentarii au mai stabilit, prin vot, ca deputatul PSD Mitica Marius Margarit sa il inlocuiasca in comisia parlamentara de control al SRI pe deputatul PSD Marian Cucsa, care ocupa functia de vicepresedinte, anunta Agerpres. Eugen Bejinariu a obtinut 350 voturi pentru si 16 impotriva, iar Cezar Preda - 353 voturi pentru si 13 impotriva, iar Mitica Marius Margarit - 349 voturi pentru si 17 impotriva.De asemenea, parlamentarii au votat ca deputatul PSD Vlad Bontea sa il inlocuiasca pe deputatul Dorel Caprar in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii Serviciului de Informatii Externe.Dupa exprimarea votului, cei trei parlamentari, noi membri ai comisiilor SRI si SIE - Eugen Bejinariu, Mitica Marius Margarit si Vlad Bontea - au depus juramantul.Eugen Bejinariu a fost protagionistul unui dosar intrumentat de DNA . Camera Deputatilor a respins, in mai 2017, cererea de urmarire penala a acestuia.Presedintele PSD, Liviu Dragnea , sustinea atunci ca a votat "pentru" incuviintarea urmaririi penale in cazul deputatului Bejinariu, dar numarul mare de voturi "impotriva" releva faptul ca au existat deputati de la toate partidele care s-au impotrivit cererii procurorilor.Rezultatul votului a fost 88 de voturi "pentru", 183 "impotriva" si doua abtineri. Votul a fost secret, exprimat cu bile.PNL si USR au anuntat ca vor vota "pentru" urmarirea penala a lui Eugen Bejinariu, PSD, ALDE si PMP nu s-au exprimat, iar UDMR a criticat cererea procurorilor, fara insa a preciza ce pozitie vor avea.Eugen Bejinariu si-a sustinut nevinovatia de la tribuna Camerei Deputatilor, afirmand ca incheierea contractului privind licentele Microsoft s-a facut prin Hotarare de Guvern, pe care el era obligat, ca ministru, sa o semneze.Procurorii DNA voiau sa-l puna sub acuzare pe Eugen Bejinariu pentru ca, in perioada in care a fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, incalcand dispozitiile privind achizitiile publice, a initiat si a sustinut proiectele hotararilor de guvern nr. 1473 din 11 decembrie 2003 si nr. 470 din 1 aprilie 2004, prin care s-a aprobat incheierea, intre Guvern si Fujitsu Siemens Computers GmbH, a unui contract comercial de inchiriere de licente referitor la produsele Microsoft, invocandu-se, in mod nereal, calitatea companiei de unic distribuitor pentru aceste produse, in scopul favorizarii acesteia prin evitarea organizarii unei licitatii publice.Eugen Bejinariu mai era suspectat ca a initiat si sustinut proiectul Hotararii de Guvern nr. 1778 din 21 octombrie 2004, prin care s-a aprobat extinderea contractului comercial de inchiriere de licente incheiat la data de 15 aprilie 2004 intre Guvern si Fujitsu Siemens Computers GmbH si pentru produsele educationale Microsoft, fara a exista un necesar fundamentat. Procurorii sustin ca Bejinariu a semnat contractul comercial de inchiriere licente Microsoft din 15 aprilie 2004 si actul aditional la acesta, cunoscand ca nu era justificata achizitia din sursa unica.Prejudiciul produs statului prin aceste contracte care au avut la baza hotarari de Guvern a fost estimat de procurorii DNA la 66.965.343 de dolari, suma care a reprezentat un folos patrimonial necuvenit pentru compania Fujitsu Siemens Computers GmbH.