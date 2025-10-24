”Și cei arestați au voie să vorbească!” Reacție dură a unui antrenor din Superliga

”Și cei arestați au voie să vorbească!” Reacție dură a unui antrenor din Superliga
FK Csikszereda a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiești, 1-1 (1-1), vineri seara, la Miercurea Ciuc, în prima partidă din etapa a 14-a a Superligii de fotbal.

Oaspeții au deschis scorul prin Adrian Chică-Roșă (13 - penalty), după un henț comis de Bence Vegh.

Ciucanii au egalat prin Marton Eppel (41), după ce portarul Raul Bălbărău a scăpat mingea la centrarea lui Anderson Ceara.

Ploieștenii au avut două ocazii mare de a se desprinde, dar Tomi Jyry (22) a ratat din fața porții, iar șutul lui Chică-Roșă (30) a fost apărat de portarul Eduard Pap. Ricardinho a expediat și el un șut periculos (32), respins de Pap.

Gazdele putea marca golul victoriei pe final, dar Balint Szabo (68) a șutat puțin peste poartă, iar Szabolcs Szalay (90) a ratat un penalty, șutând în bară. Tot Szalay obținuse lovitura de pedeapsă, după ce fusese faultat de Alexandru Mateiu.

Petrolul a terminat meciul în inferioritate, Yohan Roche primind două cartonașe galbene pentru proteste, înainte și după executarea penalty-ului.

„Nu știu cum s-a judecat acea fază, nu știu cum i s-a dat al doilea cartonaș galben lui Roche.

Eu nu am zis absolut nimic, nu am jignit. Întrebați tușierul, n-am spus o vorbă urâtă tot meciul. Vine și-mi dă cartonaș că am depășit puțin perimetrul...păi l-am văzut pe Simeone care trece doi-trei metri! Acum n-am zis nimic, efectiv nimic!

Mi se pare totuși prea ușor așa, nu suntem arestați. Și cei arestați au voie să vorbească. N-am jignit brigada sub nicio formă, dar foarte ușor mi-a dat cartonașul”, a reacționat antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe.

