Neagoe înţeapă CFR-ul: "Au câştigat doar la aruncări de la margine! Meritam să câștigăm" VIDEO

Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, meciul cu echipa CFR Cluj, contând pentru etapa a doua din play-off-ul Superligii.

Eugen Neagoe, antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre superioritatea echipei sale în fața CFR-ului: "Am dominat jocul, am avut 15-0 la cornere, cred că posesia a fost de 70 la sută. Să domini de maniera asta campioana României înseamnă foarte mult pentru noi. Îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm, să îi facem și mai fericiți pe suporterii noștri.

E bine! Foarte bine era dacă intra mingea în poartă la bara din ultimele minute. Să domini de asemenea manieră campioana României, să nu aibă un corner, înseamnă foarte mult pentru noi.

Din păcate, de foarte multe ori fotbalul este nedrept. Toţi jucătorii care au fost plecaţi la echipa naţională au avut probleme. Nu vreau să acuz pe nimeni. Nu mă aşteptam să fie atât de multe probleme.

Meritam să câştigăm ambele meciuri, şi la FCSB, şi în seara asta! Am făcut un joc mult mai bun decât adversarul nostru. Luați statistica, nu vreau să fiu arogant, dar CFR Cluj a câștigat doar la aruncări de la margine”, a declarat Eugen Neagoe.

