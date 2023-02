Eugen Neagoe atacă arbitrajul după ce a fost învins de Hagi. "La Arlauskis a fost fault în atac, nu penalty "

Antrenorul Universităţii Craiova, Eugen Neagoe, crede că echipa sa a pierdut pentru că a jucat slab în meciul de luni, cu Farul, scor 1-2, dar la Arlauskis nu trebuia dat penalti, ci fault în atac.

„Noi am jucat slab, am văzut, dar să dai un asemenea penalti! Noi inventăm lucruri. Arlauskis a căzut, cum să fie penalty, când el avea mingea? Nu se poate da penalti cum judecăm noi. La Andrei Ivan a judecat altfel. Am jucat prost, dar eu cred că a fost fault în atac la Arlauskis. Asta cred. Ce nu s-au mai făcut greşeli la VAR? Au fost penaltiuri clare care nu s-au dat după consultarea VAR. Dar nu din cauza asta am pierdut. Am jucat noi modest. O să facem o analiză!

La pauză aş fi făcut mai multe schimbări, dar mai erau 45 de minute şi nu puteam să schimbăm toată echipa. Lotul este valoros, dar trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Am intrat relaxaţi, am crezut că mingea va veni la noi, dar fără efort mingea nu vine la noi. Pe viitor poate vom face câteva modificări în echipă, aşa cum am făcut la pauză.

În campionat nu este nimic pierdut, eu asta cred. Mai sunt şase etape din campionatul regular, apoi încă zece în play-off, mai sunt deci 16 meciuri. Dar noi trebuie să ne schimbăm atitudinea”, a declarat Eugen Neagoe

Echipa Farul Constanţa a învins luni, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CS Universitatea Craiova, după un meci contând pentru etapa a 24-a din Superligă.

Ads