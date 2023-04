De ce s-a supărat Eugen Neagoe după meciul cu echipa lui Hagi

Eugen Neagoe, antrenorul echipei Universitatea Craiova, crede că formaţia sa a făcut multe greşeli în meciul pierdut sâmbătă în deplasare, cu Farul, scor 2-3, în care Craiova a condus de două ori.

„În primul rând sunt dezamăgit de rezultat! Am început ambele reprize foarte bine, am condus. Cred că am făcut nişte cadouri foarte mari şi am primit mai multe goluri decât am marcat. Mulţi jucători azi nu au fost la nivelul pe care mi l-aş fi dorit Foarte multe greşeli personale. Nu am ştiut să gestionăm, să ţinem mai mult de minge, ne-am speriat. Nu ştiu de ce! Când conduci la echipa de pe primul loc de două ori şi nu pleci nici măcar cu un punct, trebuie să îţi pui nişte întrebări”, a declarat Eugen Neagoe.

Echipa Farul Constanţa a învins sîmbătă, pe teren propriu, formaţia Universitatea Craiova, scor 3-2.