Tiradă la adresa arbitrului după meciul dintre Rapid și Petrolul: "El e de nivel prea șmecher"

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 08:25
Tiradă la adresa arbitrului după meciul dintre Rapid și Petrolul: "El e de nivel prea șmecher"
Eugen Neagoe FOTO Captura DigiSport

Echipa bucureșteană Rapid a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Petrolul Ploiești, în etapa a 11-a din Superligă.

Giuleștenii au avut inițiativa în prima parte a meciului de la Ploiești și Rareș Pop a șutat din careu în minutul 17, însă mingea l-a lovit pe coechipierul său, Koljic, care se afla în fața porții adverse. După șapte minute oaspeții au reușit să deschidă scorul. Elvir Koljic a executat pe jos și tare o lovitură liberă din marginea careului, portarul Bălbărău a respins în față și Pașcanu a trimis în plasă.

Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe, a acuzat faptul că nu a fost henț la lovitura liberă din care Rapid a marcat singurul gol.

"I-am spus arbitrului ce am văzut, că nu a fost nimic, dacă a fost henț acolo, eu sunt președintele României! Iar la Chică-Roșă să nu dai... Nu poți să inventezi tu henț, să ni se spună când este henț, m-am uitat de 10 ori la fază.

El nu atinge mingea cu mâna și din acea fază am luat gol. A fost un joc închis de ambele părți, dar de ce trebuie să inventezi tu? Cheamă-l pe el la comisie când inventează faulturi, nu mă chema pe nimeni. Se vede clar intenție, sincer, cu tot respectul pentru ei.

Nu mi-a explicat nimic, nici nu a stat de vorbă cu nimeni, au filmat colegii dumneavoastră. De nivel prea șmecher, ce să stea de vorbă cu mine... Am vorbit frumos, nu am jignit pe nimeni. Nu am niciun virus, nimic, putea să spună ceva.

Am jucat cu o echipă bună, cu jucători valoroși, băieții au avut atitudine bună, avem probleme în ofensivă, trebuie să îmbunătățim lucrurile, suntem datori. Un rezultat de egalitate era corect după ce s-a întâmplat pe teren", au fost cuvintele lui Eugen Neagoe, după înfrângerea cu Rapid.

