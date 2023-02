Ministrul Sanatatii: Demisia lui Barbu e un gest de onoare

Ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, a declarat, joi, ca demisia lui Daniel Barbu de la conducerea Ministerului Culturii este un gest de onoare.

Intrebat cum comenteaza demisia lui Daniel Barbu, ministrul Eugen Nicolaescu, a spus: "Este un gest de onoare".

Ministerul Sanatatii a catalogat drept neinspirata si inadecvata comparatia facuta de Daniel Barbu intre finantarea programului anti-HIV/SIDA si cea a festivalurilor culturale, aratand ca problema HIV/SIDA este una de sanatate publica si trebuie tratata cu responsabilitate.

Daniel Barbu a demisionat din functia de ministru al Culturii

Daniel Barbu a inaintat, joi, premierului Victor Ponta demisia din functia de ministru al Culturii.

"Ministrul Culturii si-a prezentat demisia la inceputul acestei zile (joi - n.red.). Nu a facut-o ieri pentru a nu afecta validitatea actelor aprobate in sedinta de Guvern", au declarat reprezentantii Biroului de presa al ministerului.

Premierul Victor Ponta a declarat ca a primit demisia lui Daniel Barbu, dar a explicat ca urmatorul pas va fi sa discute cu conducerea PNL despre persoana care va fi propusa pentru preluarea portofoliului Culturii, iar ulterior va avea o discutie si cu presedintele Traian Basescu, pentru a se pune de acord asupra numirii. Astfel, a explicat premierul, demisia ministrului va fi transmisa Presedintiei impreuna cu propunerea de numire a unui nou ministru.

Ads

Basescu cere demisia lui Daniel Barbu: Un om cu un handicap sufletesc!

"Nu pot lasa ministerul fara conducere in aceasta perioada. Se apropie Sarbatorile, sunt plati de facut, inclusiv pentru salarii, iar singurul care poate semna este chiar ministrul, nu un secretar de stat", a explicat premierul Ponta.

Demisia ministrului Daniel Barbu vine dupa ce acesta a participat, duminica, la o serie de manifestari denumite SpectActor de la Teatrul National din Craiova, iar, la finalul acestora, a raspuns mai multor intrebari venite din randul celor prezenti in sala de spectacole.

Ministrul Culturii, dornic sa faca festivaluri din banii bolnavilor

Printre raspunsurile ministrului s-a numarat si cel in care a facut referire la suma mare alocata pentru programul de prevenire si combatere HIV/SIDA: "La dezbaterile pe bugetul 2014, m-a frapat, m-a cutremurat cu adevarat urmatorul lucru. Credeti-ma, nu vreau sa par cinic in fata dumneavoastra, cu tot respectul pentru respectiva categorie de concetateni ai nostri.

Ads

Bugetul, programul national pentru prevenirea si tratarea HIV/SIDA este jumatate ca buget din toate programele Ministerului Culturii. Deci, ai Ministerul Culturii si programul national de combatere si tratament HIV/SIDA. Jumatate. Unu la doi. Dupa parerea mea, nu suntem in Africa de Sud. Nu sunt milioane de concetateni afectati de acest hidos flagel al epocii noastre. Personal, nu inteleg.

Declaratia cutremuratoare a lui Barbu: Prea multi bani pentru bolnavii de HIV-SIDA, puteam sa facem mai multe festivaluri

Am fost cutremurat cand mi-am dat seama cate Festivaluri Shakespeare sau cat de amplu am putea face evenimentul, Festivalul Shakespeare de la Craiova, daca nu am avea acel program sau daca acel program ar fi la jumatate", a spus ministrul Daniel Barbu.

Ads