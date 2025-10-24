Nicolaescu, despre bugetul Sanatatii: Ii va bate Dumnezeu, si cel ortodox si cel catolic

Sambata, 18 Decembrie 2010, ora 20:17
Nicolaescu, despre bugetul Sanatatii: Ii va bate Dumnezeu, si cel ortodox si cel catolic
Deputatul PNL Eugen Nicolaescu s-a aratat nemultumit de faptul ca propunerea sa de majorare a bugetului Ministerului Sanatatii nu a fost aprobats si a declarat ca o sa ii pedepseasca Dumnezeu pe cei responsabili de acest lucru.

Acesta a avertizat ca cei care nu au aprobat amendamentul vor fi responsabili de faptul ca Ministerul Sanatatii va primi putini bani si ca o sa ii pedepseasca "Dumnezeu, si cel ortodox si cel catolic", arata Adevarul.

Acesta a fost intrerup imediat de Gelu Visan, PD-L, care a cerut sa se inceteze cu blestemele in sala.

Bugetul pe 2011 pentru Ministerul Sanatatii a fost adoptat sambata. Sanatatea va primi 4,417 miliarde de lei.

