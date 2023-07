PNL pregateste oferta electorala pentru toamna

Vicepresedintele PNL Eugen Nicolaescu a anuntat luni, la finalul sedintei grupurilor parlamentare liberale, ca s-a decis actualizarea programului de guvernare cu care PNL doreste sa ceara voturile alegatorilor la alegerile din aceasta toamna.

Nicolaescu a spus ca discutia s-a purtat in jurul a ceea ce trebuie sa faca PNL si PSD, cele doua componente principale ale USL, dar a adaugat "noi vorbim pentru noi".

Deputatul PNL a anuntat ca in urmatoarele doua saptamani comisiile de specialitate din partid se vor reuni si vor discuta o oferta electorala "consistenta si in consonanta cu ceea ce lumea asteapta", astfel incat "pana la 30 septembrie sa avem programul de guvernare actualizat".

"Sa putem spune 'Va cerem votul pentru ca in urmatorii 4 ani, 2013 -2016, dorim sa facem aceste lucruri", a mai adaugat Nicolaescu, precizand ca exista mai multe pozitii in cadrul PNL, dar acestea vor fi armonizate.

De asemenea, grupurile parlamentare PNL reunite luni pentru prima oara in aceasta ultima sesiune parlamentara din actuala legislatura, 2008-2012, au facut nominalizari pentru functiile detinute de liberali in Birourile Permanente ale celor doua Camere si in comisii.

Astfel, fostul ministru al Administratiei Victor Paul Dobre, pentru care parchetul cere avizul parlamentului pentru inceperea urmaririi penale, a fost recompensat de PNL cu o functie de vicelider al grupului, special infiintata.

Ads

"Ne-am desemnat cei trei reprezentanti in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, Alina Gorghiu in functia de vicepresedinte, secretar- Cristian Buican si chestor- Dan Motreanu. Am suplimentat numarul de locuri de vicelideri si al patrulea vicelider al grupului a fost desemnat Victor Paul Dobre", a declarat Nicolaescu.

In plus, s-a mai discutat despre subiectele ce se vor afla pe agenda reuniunii de joi a Delegatiei Permanente a PNL, cand, cel mai probabil, va fi abordat si subiectul desemnarii candidatilor pe colegii.

Eugen Nicolaescu a mai precizat ca Relu Fenechiu va prezenta in partid un draft al modificarilor la Legea Referendumului, urmand ca varianta finala sa se decida in cadrul conducerii partidului saptamana viitoare.

Ads