Ciolacu anunta ca Eugen Nicolicea nu mai are sustinerea filialei pentru o noua candidatura la alegeri. Ce se intampla cu Iordache, Plesoianu, Serban Nicolae si Carmen Dan

In ceea ce ii priveste pe Serban Nicolae si Florin Iordache , Ciolacu precizeaza ca el a promis ca nu vor candida pe listele PSD oameni "cu probleme penale", iar in acest context a declarat ca nu stie ca cei doi sa aiba astfel de probleme. In plus, liderul PSD sustine ca filiala de la Teleorman a PSD va decide daca o propune sau nu pe Viorica Dancila pentru un mandat in Legislativ."Ce stiu cu certitudine in acest moment, in organizatia din care face parte domnul Nicolicea nu mai este sustinut", a declarat Marcel Ciolacu, joi seara, la Antena 3.In ceea ce priveste alti doi lideri din PSD despre care s-a spus ca nu ar mai prinde locuri eligibile pe listele de candidati - Florin Iordache si Serban Nicolae - Marcel Ciolacu a aratat ca el, ca lider al PSD s-a asumat doar ca nu vor exista candidati cu condamnari penale, iar cei doi nu au astfel de probleme."Eu am spus ca nu o sa fie parlamentari pe listele PSD cu probleme penale si o sa ma tin de cuvant de acest lucru pentru ca asa cred e ca este firesc si cred ca in orice stat democratic european este o selectie. Nu-mi aduc aminte ca domnul Serban Nicolae sau domnul Florin Iordache sa aiba astfel de probleme. Eu cred ca e o atitudine de respect. Eu nu scot prezumtia de nevinovatie, vorbesc de oameni condamnati penal", a mai afirmat Ciolacu.Intrebat daca fostul premier PSD Viorica Dancila este sustinut pentru a ocupa un loc eligibil la alegerile parlamentare viitoare, liderul social-democrat sustine ca decizia apartine organizatiei din Teleorman, din care aceasta face parte."Eu am luat o decizie ca fiecare organizatie sa aiba independenta in a face propuneri pentru candidati, atat de la locale, cat de la parlamentare. Cred ca a fost o decizie corecta in ceea ce priveste localele, cu toate ca la Vrancea domnul Oprisan nu a tinut cont de sfatul meu si acum trebuie sa si-o asume. Doamna Dancila e membra la organizatia Teleorman. Maine am o intalnire cu toti presedintii de organizatii sa discutam propunerile lor", a adaugat presedintele PSD.Surse din PSD au afirmat, luni seara, ca lista partidului pentru Camera Deputatilor la alegerile parlamentare ar urma sa fie deschisa de profesorul Alexandru Rafila. Lista PSD pentru Senat, la Bucuresti, va fi deschisa de Gabriela Firea , urmata de Gabriel Mutu si Daniel Zamfir. Vor mai candida pentru Senat Serban Nicolae, Gheorghe Piperea si Robert Cazanciuc Potrivit acelorasi surse, nu se vor mai regasi pe locuri eligibile mai multi parlamentari, intre care Florin Iordache, Eugen Nicolicea, Nicolae Bacalbasa, Carmen Dan si Liviu Plesoianu.