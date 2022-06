Deputatul PSD Eugen Nicolicea a comentat, joi, decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o refuza din nou pe Lia Olguta Vasilescu pentru functia de ministru al Dezvoltarii. El a spus ca este un conflict juridic de natura constitutionala si singura solutie este sesizarea CCR.

"Domnul presedinte trebuie sa tina cont de deciziile CCR si sa tina cont ca aceasta este a doua propunere pentru functia respectiva. In cadrul celei de-a doua propunere pentru Ministerul respectiv, domnul presedinte nu se poate opune pentru ca citez, 'nu are drept de veto, iar raspunderea pentru propunere apartine prim-ministrului', am inchis citatul, s-ar putea opune pentru motive de legalitate. Aceste motive de legalitate nu exista, pentru ca nu le-a invocat. Pe cale de consecinta, singura solutie este sesizarea din nou a CCR. Este clar un conflict juridic de natura constitutionala si singura rezolvare este la CCR", a declarat Eugen Nicolicea, joi.

La scurt timp, si colegul sau de partid Catalin Radulescu, deputatul supranumit "Mitraliera", a comentat anuntul presedintelui.

"Ma asteptam la acest lucru, de asta am si spus ca trebuie suspendat. Eu mi-am exprimat punctul de vedere public si in cadrul partidului despre acest conflict institutional intre presedinte si Guvern. Nu este la prima abatere domnul presedinte, dansul insista in acest conflict institutional, punctul meu de vedere a fost foarte clar, de a-l suspenda 10-15 zile. Daca presedintele poate fi suspendat 10-15 zile, eu asa am propus", a declarat, pentru Mediafax, deputatul PSD Catalin Radulescu.

Dupa cei doi, PSD a dat un mesaj unitar pe pagina de Facebook, sustinand ca Iohannis va ramane pentru ei in istorie drept "Presedintele Bete-n-Roate".

"Klaus Iohannis a aratat astazi (joi - n.r.) ca este cel mai iresponsabil presedinte pe care l-a avut Romania. Nu a venit cu niciun proiect, cu nicio propunere constructiva, cu nimic care sa imbunatateasca viata romanilor. Este manat de frustrari personale si nu stie decat sa blocheze. Va ramane in istorie drept 'Presedintele Bete-n-Roate'.

Face tot ce poate pentru a bloca PSD sa faca investitiile atat de asteptate de cetateni. Pe criteriile pentru care a respins-o astazi pe Olguta Vasilescu, Iohannis nu ar fi devenit niciodata presedintele Romaniei si nici nu ar fi putut ocupa o functie de ministru. In plus, se contrazice: tot el a semnat cu mana lui numirea Olgutei Vasilescu la Ministerul Muncii, unde a realizat cele mai complexe legi ale acestei guvernari: Legea salarizarii si Legea pensiilor.

PSD a avut suficienta rabdare. Urmeaza sa facem uz de mijloacele legale si constitutionale pentru a-l determina pe presedintele 'Bete-n-Roate' sa isi respecte obligatiile pe care le are fata de lege si de cetateni", au scris social-democratii, pe pagina de Facebook a PSD.

Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, intr-o scrisoare adresata premierul Viorica Dancila, ca respinge numirea Olgutei Vasilescu pentru Ministerul Dezvoltarii, motivand ca nu are pregatirea necesara. Seful statului solicita o alta propunere pentru vicepremier si Dezvoltare.

Presedintele Iohannis ii transmite sefului Executivului ca aceasta urmeaza sa inainteze o alta propunere pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii. In scrisoare nu este precizat nimic in legatura cu Mircea Draghici, social-democratul propus de Viorica Dancila pentru functia de ministru al Transporturilor.

Premierul Viorica Dancila a declarat ca l-a sunat marti, inainte de a pleca la Bruxelles, pe presedintele Klaus Iohannis, solicitandu-i un raspuns cu privire la numirile de la Transporturi si Dezvoltare, iar presedintele i-a promis ca va da un raspuns in zilele urmatoare.

Viorica Dancila spune ca l-a sunat pe seful statului cu o zi inainte de deplasarea de la Bruxelles, unde are intalniri cu oficialii europeni.

Presedintele Klaus Iohannis a respins in mod repetat propunerile de la Dezvoltare si Transporturi, Mircea Draghici si Olguta Vasilescu, iar premierul a retrimis de fiecare data aceleasi nume.

