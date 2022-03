Eugen Nicolicea a fost inlocuit de la sefia comisiei Juridice a Camerei Deputatilor cu un apropiat al lui Marian Oprisan

Comisia juridica a Camerei Deputatilor l-a ales, miercuri, pe deputatul PSD Nicusor Halici sa ocupe functia de presedinte al comisiei, in locul social-democratului Eugen Nicolicea, la cererea liderului grupului PSD.

Eugen Nicolicea a condus sedinta comisiei de miercuri, iar in finalul lucrarilor a supus aprobarii solicitarea liderului grupului PSD, Daniel Suciu, de inlocuire a sa cu deputatul Nicusor Halici.

"Sunt vicepresedinte (al Camerei Deputatilor - n.red.) si trebuia sa se rezolve si aceasta situatie. Raman membru in comisie", a spus Nicolicea.

Solicitarea a fost aprobata in unanimitate de membrii comisiei.

Deputatul PNL Ioan Cupsa i-a urat lui Halici sa fie un presedinte al comisiei mai bun. "Va doresc sa fiti un presedinte cat se poate de bun, chiar mai bun decat fostul presedinte, dar nu stiu daca veti putea. Nu va va fi usor, va tinem pumnii, sa va dea Dumnezeu minte, intelepciune, sa fiti cu adevarat un presedinte bun al acestei comisii", a spus Cupsa.

Noul presedinte al Comisiei juridice a afirmat ca este deschis colaborarii cu reprezentantii tuturor partidelor.

Nicusor Halici este la primul mandat de deputat. El a fost ales in Vrancea, unde a ocupat in ultimii ani diverse functii in Consiliul Judetean sau la Prefectura, fiind un apropiat al lui Marian Oprisan, conform jurnalistilor de la Realitatea de Vrancea.

Comisia Juridica din Camera Deputatilor este una dintre cele mai importante comisii, acolo fiind luate decizii majore privind modificarea legilor Justitiei sau a Codurilor Penale.

