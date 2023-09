Ministrul Teodorovici loveste din nou: Cum vrea sa se asigure ca scaderea TVA se va vedea in preturi

Dupa ce ne-a trimis la pizzerie sa luam bon fiscal pentru bacsisul lasat baiatului care livreaza deliciosul fel de mancare, a lasat cu buza umflata miile de castigatori la Loteria bonurilor fiscale si s-a inhamat la reducerea TVA la apa fara sa aiba habar cat costa un metru cub, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici are o noua idee.

Intrebat de jurnalisti cum va verifica daca comerciantii vor fi corecti in ceea ce priveste preturile, in contextul reducerii cotei generale de TVA, oficialul roman a dat un raspuns care necesita lamuriri suplimentare.

"Vom fi mai fermi in aceasta directie. (Luam in considerare) sa impunem afisarea preturilor (cu TVA de 24% si cu TVA de 19% - n.red.) cu trei luni inainte de reducerea TVA si cu trei luna dupa. (...) Consiliul Concurentei ar trebui sa fie mai prezent in piata - in sensul bun al cuvantului - pentru a evita intelegeri in afara legii, care sa duca la diminuarea efectului reducerii TVA", a transmis cel care supravegheaza finantele tarii.

Teodorovici nu a spus mai multe.

Insa declaratia lui naste cateva intrebari. Cum ar putea arata eticheta? "Produsul costa x lei, dupa reducerea TVA va costa y lei" - nu-i asa? Dar acest lucru nu va induce oamenii in eroare? Logic ar fi sa fie mentionata si data de la care va intra in vigoare noul pret. Dar apoi eticheta nu va fi prea incarcata? In plus, nu va duce la scaderea consumului pe care Guvernul se bazeaza, oamenii amanand cu trei luni cumparaturile mari (electrocasnice, de exemplu)?

Practic, comerciantii nu sunt obligati sa inghete preturile cu trei luni inainte de reducerea TVA, ci doar sa afiseze doua sume, una cu TVA de 24% si cealalta cu TVA de 19%. Deci, in aceste trei luni, preturile pot varia fara probleme.

Dar cine va tine socoteala? Cine va verifica daca se "umbla" la preturi? Va fi un sistem informatic, vor face controale cei de la Finante? Consiliul Concurentei nu poate face nimic in acest sens, ci doar in ceea ce priveste posibilele intelegeri in afara legii, asa cum a amintit si ministrul. Mai rar cumparatorul remarca faptul ca un produs s-a scumpit peste noapte sau peste doua saptamani ori peste trei luni.

Daca nu exista raspuns la aceste intrebari, atunci ce rost mai are masura?

TVA redusa, in noul Cod Foscal

In noul Cod Fiscal, adoptat de Camera Deputatilor, for decizional, este cuprinsa reducerea cotei generale de TVA de la 24% la 19% incepand cu 1 ianuarie 2016.

Mai mult, Teodorovici a explicat ca sunt sanse ca aceasta masura sa fie aplicata mai devreme, dar decizia depinde de rectificarea bugetara din luna iulie.

Se intoarce roata? Va creste din nou TVA in cativa ani? Ce nu ne spune Guvernul Interviu

Teodorovici, maraton de declaratii care ne baga in ceata

Si nu e prima data cand face astfel de declaratii. In mai, el a mentionat ca persoanele care livreaza pizza la domiciliu sau la birou pot primi un bacsis, dar numai daca este lasat la firma unde acestea lucreaza, cumparatorul avand obligatia sa se deplaseze la acea locatie pentru a-i fi eliberat bonul fiscal.

Ministrul de Finante: Cine lasa bacsis baiatului care aduce pizza merge la unitate pentru bon fiscal

Ulterior, a revenit asupra vorbelor sale si a incercat sa clarifice situatia. Insa a reusit doar sa ne bage si mai tare in ceata. "In situatia in care clientul doreste sa lase bacsis, acesta va fi inregistrat de cel care a livrat comanda la domiciliu in momentul in care se reintoarce la punctul de lucru! Deci, nu este obligatia clientului".

Atunci nu ne-am lamurit daca dupa ce angajatul care livreaza bunurile inregistreaza bacsisul cand se intoarce la punctul de lucru, cum va intra cumparatorul in posesia bonului? Ministrul Finantelor nu a precizat daca angajatul va fi nevoit sa revina, a doua oara, la domiciliul clientului sau daca tot clientul este cel care trebuie sa mearga sa ceara bonul.

Bacsisul pentru baiatul cu pizza ii da batai de cap ministrului de Finante: Teodorovici ne baga rau in ceata

Pana la urma, Teodorovici a ajuns la concluzia ca impozitarea bacsisului si trecerea lui pe un bon separat nu ajuta pe nimeni, asa ca a renuntat la masura.

Teodorovici: Impozitarea bacsisului a fost o experienta, nu un esec - PNL ii cere demisia

O alta "victorie" bifata de ministrul Finantelor e Loteria bonurilor fiscale. Desi premiul parea urias (un milion de lei), la prima editie au fost inscrise 18.215 de bonuri posibil castigatoare. Daca vor fi validate toate, atunci castigul va fi doar de 54,9 de lei.

Loteria bonurilor fiscale, la final: Castigul va fi un pic mai mare ca alocatia copiilor pe o luna

In aceste conditii, ministrul a schimbat regulile, asa ca de-acum incolo vor exista maximum 100 de castigatori.

Loteria bonurilor fiscale: Deputatii au adoptat schimbarea regulilor - Ce trebuie sa stie participantii

Teodorovici a facut si o alta propunere care a avut o soarta similare: reducerea TVA la 9% pentru 5 metri cubi de apa consumata. "Este o initiativa mai veche de-a mea pe care vroiam s-o aplic. 5 metri cubi pe cap de familie din consumul lunar sa aiba TVA de 9% la casnici. Din ce data inca nu stim. Trebuie sa facem niste calcule intai. Se va aplica doar la casnici, nu si la agentii economici", a spus Teodorovici, in luna aprilie.

Reducerea TVA la apa: Teodorovici explica de ce e buna pentru populatie si operatori

Ulterior, el si-a revizuit declaratiile pentru ca si-a dat seama ca nu e posibil sa micsorezi cota doar pentru o anumita cantitate. "Nu poti sa o aplici in modul acesta. Nu ai voie sa aplici o cota pe o fractiune din consumul lunar al unei familii, trebuie sa aplici o cota de TVA unitara, pe intregul consum de apa", a mentionat Teodorovici.

