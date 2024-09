Teodorovici vrea mai multa independenta pentru ANAF: Cum vor fi alesi sefii Fiscului

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca este normal ca ANAF sa fie o agentie separata de minister, aratand ca a discutat cu primul ministrul Victor Ponta aceasta idee si ca persoanele din board-ul ANAF vor fi desemnate transparent, pe criterii pur profesionale.

Intrebat in legatura cu afirmatia premierului ca ANAF sa nu mai arate ca o institutie politizata, Teodorovici a spus ca a discutat marti cu prim-ministrul si este normal sa existe o agentie separata, cu o mai mare independenta.

"Am discutat ieri cu primul ministru aceasta idee, chiar el a mentionat ieri seara acest lucru. Este o continuare a reformei ANAF si este o abordare precum si alte state, precum fiscul american, cum functioneaza. Este normal sa fie asa, este o desprindere de Ministerul de Finante. Ministerul Finantelor este cel care face politica in acest domeniu, dar trebuie sa fie si o agentie separata si cu o mai mare independenta, inclusiv pentru cei care ocupa functii de conducere pentru a avea o mai mare siguranta in ceea ce au de facut si de implementat in activitatea dansilor", a precizat Teodorovici.

In legatura cu criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele alese in board-ul ANAF, Teodorovici a spus ca urmeaza sa fie consultari intre Guvern, Parlament, presedinte si va fi o desemnare "transparenta, pe criterii pur profesionale".

"Consultarile urmeaza sa aiba loc intre Guvern, Parlament, presedinte, dupa cum premierul a anuntat, va fi o desmnare transparenta, pe criterii pur profesionale, nu pe altceva", a adaugat ministrul Finantelor.

Premierul Victor Ponta a declarat, marti, la Palatul Victoria, ca doreste infiintarea unui "board al ANAF" care sa asigure implementarea politicilor bugetare, precizand ca vrea sa continue modernizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

"Prin reorganizarea ANAF, ca institutie de sine statatoare, vreau sa mergem pe un model pe care il folosec Statele Unite ale Americii si alte tari europene de a avea un board al ANAF numit de catre Guvern, Parlament, presedinte cu un tip de stabilitate, care sa asigure implementarea politicilor bugetare.

Este un pas in continare spre modernizare", a aratat premierul, adaugand ca Romania este "capabila" sa incaseze, la buget, sume mai mari avand taxe mai mici si sa fie "competitiva fata de tarile din regiune" prin cresterea exportului si prin cresterea competitivitatii.

