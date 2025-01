Cat castiga cei care gestioneaza fondurile europene pentru Romania

Un director general care gestioneaza fonduri europene castiga undeva la 11.000 de lei brut, iar o persoana fara functie de conducere, intre 3.000 si 4.000, in functie de vechime, arata ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

El spune ca salarizarea a fost "o mare batalie castigata", potrivit RFI Romania.

Eugen Teodorovici precizeaza ca "pentru personalul care este astazi pe fonduri europene implicat, peste 2.500 de angajati, salarizarea este la un nivel destul de bun, sa spunem, in administratia publica, este nivelul Ministerului Fondurilor Europene.

A fost o mare batalie castigata personal de mine, pentru ca a fost o promisiune facuta acestor colegi din administratie, desigur cu sprijinul ministrului de Finante, cu acceptul primului-ministru, am reusit inca de la 1 ianuarie 2014 sa dam la toate structurile de management primul nivel de salarizare si dupa aceea din acest an, de la 1 ianuarie, in toate structurile intermediare, pentru ca erau diferente foarte mari, erau colegi care aveau sapte milioane de lei sau sub zece milioane de lei intr-un minister, pusi sa gestioneze fonduri de milioane, zeci de milioane si chiar de miliarde de euro. Acum, astazi, totul este armonizat".

