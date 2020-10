Orlando Teodorovici, iertat de Marcel Ciolacu. Fostul ministru de Finante este pe primul loc pe listele PSD Tulcea pentru Senat

Pozitia lui Eugen Teodorovici este una eligibila doar in cazul in care PSD castiga alegerile parlamentare in fata PNL . Consiliul Politic National al PSD se va reuni marti, de la ora 13.00, pentru a valida listele candidatilor partidului la alegerile generale din 6 decembrie.Consiliul Politic National al PSD poate respinge din candidaturile la parlamentare, daca nu au fost respectate criteriile aprobate de conducerea partidului. Eugen Orlando Teodorovici a fost in razboi cu Marcel Ciolacu , pe care-l considera presedinte ilegitim al Partidului Social Democrat.Teodorovici i-a cerut oficial lui Ciolacu sa demisioneze din toate functiile publice pentru ca ar fi ramas in functie intr-un mod ilegal.Mai mult, Ciolacu nu ar fi avut drept de semnatura dupa inlaturarea Vioricai Dancilam, lucru care complica din punct de vedere legal lucrurile in interiorul partidului.De asemenea, Teodorovici l-a acuzat pe Ciolacu ca mimeaza opozitia la PNL si face jocurile liberalilor si presedintelui Klaus Iohannis Fostul ministru de Finante a fost contracandidatul lui Marcel Ciolacu la sefia PSD, la Congresul din 22 august al formatiunii.Anterior Congresului, Tribunalul Bucuresti respinsese solicitarea Eugen Teodorovici de a fi amanat evenimentul din 22 august, pana cand se rezolva litigiul privind anularea unor decizii ale conducerii interimare ilegale a formatiunii. Senatorul social-democrat poate face apel in termen de cinci zile de la pronuntarea instantei.Pe 19 august, Eugen Teodorovici a trimis o adresa catre Tribunalul Bucuresti si Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) in care explica faptul ca a fost aleasa o conducere legitima a partidului in Congresul extraordinar din 29 iunie 2019, anume Viorica Dancila - presedinte, Eugen Teodorovici - presedinte executiv si Mihai Fifor - secretar general.