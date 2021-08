Rivalitatea dintre Teodorovici și Florin Cîțu se mută în instanță. Premierul, dat în judecată după ultimele acuzații la adresa fostului ministru PSD

Fostul ministru a subliniat că a depus și o plângere penală împotriva lui Cîțu la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justitie.„Având în vedere acuzațiile făcute de Cîțu Vasile Florin (#Cîțu23665) începând cu anul 2019 și până în prezent, referitoare la faptul ca aș fi spion rus și ca aș fi acționat împotriva intereselor României atunci când am ocupat funcții publice, acuzații pe care Cîțu le-a făcut fie în calitate de Senator, fie de ministru de finanțe și - cel mai recent - în calitate de Prim-Ministru al Guvernului României și implicit, din funcția sa de Vicepreședinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, vă informez că referitor la toate aceste acuzații am formulat și înregistrat următoarele:CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATÀ (dosar nr. 24915/3/2021 - Tribunalul București);PLÂNGERE PENALÀ - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justitie”, a anunțat Teodorovici, miercuri, pe Facebook Social-democratul a adăugat apoi că „niciodată” nu au existat dovezi care să confirme acuzațiile aduse la adresa sa de către Florin Cîțu și i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis să dezbată subiectul acuzațiilor de spionaj la Consiliul Suprem de Apărare a Țării ( CSAT ) de astăzi.„În context, menționez faptul că NICIODATĂ nu au fost aduse dovezi/argumente pentru a susține măcar o SINGURÀ acuzație dintre cele făcute la adresa mea de către Cîțu Vasile Florin, #Cîțu23665‼️ Față de cele menționate și având în vedere faptul că azi, 25 august 2021, este convocată reuniunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), președintele României, Iohannis Klaus Werner, în calitatea sa de președinte al CSAT, are OBLIGAȚIA (legală și morală) de a include pe ordinea de zi a acestei reuniuni, dezbaterea/analizarea acuzațiilor de spionaj făcute de Cîțu Vasile Florin (în calitate de Vicepreședinte al CSAT), precum și informarea publicului asupra concluziei și mai ales, a deciziilor luate la nivelul CSAT față de acest subiect”, a conchis Teodorovici.Preşedintele Klaus Iohannis a convocat o şedinţă a CSAT, miercuri de la ora 16.00 la Palatul Cotroceni, informează Administraţia Prezidenţială. Pe ordinea de zi se află şi situaţia de securitate din Afganistan şi implicaţiile acesteia pentru România. Premierul Florin Cîţu, care va fi prezent la şedinţă, a afirmat că discuţiile cu privire la o posibilă cotă de refugiaţi afgani în România vor avea loc în CSAT, la nivelul Comisiei Europene şi al UE.