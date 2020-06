Orlando Teodorovici cere organizarea unui congres al PSD: Competitia este buna. Partidul are nevoie de o conducere legitimata prin vot

"Tradarea a dus PSD in opozitie

"Un partid macinat de luptele interne"

Teodorovici sustine ca PSD nu stie sa-si fructifice avantajele de imagine si nu ar fi pierdut atat de multe batalii daca ar fi invatat cum sa fie incisiv. "PSD a fost de multe ori propriul sau adversar", afirma Teodorovici care solicita organizarea unui congres al partidului."Nu vreau sa fiu alaturi de groparii PSD - ului. Dar vreau sa fiu printre aceia care pot sa ii redea renumele de partid al marilor proiecte de tara economice si sociale, al personalitatilor marcante si al adevaratilor lideri. Imi doresc sa fiu acolo, impreuna cu oamenii aceia multi ce inca rezoneaza puternic cu spiritul social-democrat, dar si cu cei care au nevoie, poate, de o motivatie pentru a-si recupera sau dobandi mandria de a fi si de a spune ca sunt membri ori sustinatori ai Partidului Social Democrat", a scris, duminica, pe Facebook , Eugen Teodorovici.Acesta considera ca, "in ciuda multelor lucruri bune facute de PSD, acest partid nu stie sa-si fructifice avantajele de imagine suficient de bine"."Mass-media ne catalogheaza ca fiind un partid defensiv, incapabil de a genera atacuri (justificate!) catre ceilalti competitori politici cu care concuram la fiecare ciclu electoral. De ce nu este PSD incisiv? Este o intrebare la care daca am fi gasit raspunsul probabil n-am fi pierdut multe batalii importante ... poate ati fi tentati sa credeti ca nu avem strategii cei mai buni!⁉ Nici vorba! Eu, unul, cred ca PSD a fost de multe ori propriul sau adversar.In mare parte, competitia interna a generat conflicte si lupte mai mari decat cele cu adversarii. Competitia este buna, veti spune, deoarece te determina sa te perfectionezi, orice forma constructiva de competitie e generatoare de calitate si sunt perfect de acord cu acest aspect. Insa, pana la un punct si anume pana acolo unde aceasta este apanajul dezbaterii si al meritocratiei nepartinice, nicidecum initiatoare de tradare. Fault. Offside. In multe cazuri, tradarea a dus PSD in opozitie si chiar in bascalia sau ura unora dintre cetatenii onesti ai tarii noastre...", a mai scris Teodorovici.Acesta afirma ca, "macinat de luptele interne, PSD nu a mai reusit sa se ridice la nivelul asteptarilor oamenilor"."Sunt un politician nou, dar nu suficient de naiv incat sa nu-mi dau seama in ce situatie este acum PSD. Partid in opozitie, cu o imagine destul de avariata si cu leadership ambiguu. Plutim in deriva dupa coliziunea cu iceberg-ul si nu reusim sa ne gasim drumul sau macar dorinta de a mai cauta vreun drum politic.PSD este, poate, in cea mai dificila situatie in care s-a aflat vreodata - nu pentru ca este in opozitie (a mai fost de multe ori!) - nici pentru ca nu are vreun scor stralucit (a mai avut situatii asemanatoare!) - ci pentru ca a pierdut ceva mult mai important: increderea in propriile forte si increderea celor care ne simpatizau si considerau ca mai putem insemna ceva vreodata‼", considera fostul presedinte executiv al PSD.Acesta considera ca lipsa de incredere din partea electoratului este "anticamera disparitiei PSD, poate cea mai mare miza a lui Klaus Iohannis si a PNL "."Miza lor este evidenta, si anume disparitia PSD sau macar lipsa lui de relevanta. Tradarea este cheia pentru a netezi drumul PNL si al presedintelui Iohannis. Tradarea liderilor PSD. N-ar fi prima data, dar cu siguranta ar fi ULTIMA!! Dragi << lideri >> interimari, daca aceasta este misiunea voastra atunci drumurile noastre se despart aici. Nu vreau sa fiu alaturi de groparii PSD-ului si nici sa abandonez increderea milioanelor de oameni care se bazeaza pe noi", a mai scris Teodorovici.Acesta solicita organizarea unui congres pentru a avea o conducere legitimata prin vot care sa demareze "toate actiunile politice absolut necesare".