Reactii din PSD dupa ce Iohannis l-a propus pe Florin Citu pentru functia de premier

Senatorul PSD Eugen Teodorovici a reactionat rapid in mediul online dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca il propune in functia de premier pe Florin Citu, ministrul interimar al Finantelor.

Teodorovici sustine ca decizia sefului statului este "batjocoritoare la adresa poporului roman".

"Continuand demersurile cu care ne-a obisnuit presedintele Iohannis in directia atingerii "normalitatii" promise, iata-ne pusi in fata unei alte decizii batjocoritoare la adresa poporului roman. Dupa decizia de a-l desemna pentru a doua oara pe Orban, sfidand orice fel de argumente constitutionale, morale si politice, dovedind cea mai grosolana lipsa de respect fata de forul legislativ al statului si implicit fata de reprezentantii alesi ai poporului roman, suntem din nou in fata unei decizii despre care, daca nu as fi convins ca este deja de natura sa afecteze interesul statului, as putea sa spun ca frizeaza absurdul.

Ce putea fi si mai rau decat propunerea lui Orban ca premier-desemnat? Propunerea lui Citu - un ministru care a reusit recordul de a fi demis de mai multe ori decat a fost investit", a scris Teodorovici pe contul sau de Facebook.

El sustine ca aceasta varianta de premier "nu poate fi considerata nici macar o gluma proasta, ci, mai degraba, o insulta la adresa romanilor".

"Cel mai penibil premier este inlocuit de cel mai penibil ministru de finante si cel mai penibil liberal.

Citu si-a dovedit deja incompetenta atat in domeniul privat, cat si in administratia publica si, in special, in ultimele 3 luni ca ministru de finante, aruncand in aer deficitul, sabotand ratingul de tara, imprumutandu-se la costuri record si reusind ca in fiecare zi sa aduca un nou maxim istoric al cursului leu-euro", se mai arata in postarea senatorului PSD.

Teodorovici mai sustine ca are "dubii ca Vasile Citu ar trece toate testele necesare pentru aceasta functie...".

"Guvernarea PNL si cel de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis sunt cea mai mare teapa data romanilor de la Traian Basescu incoace", a mai sustinut fostul ministru.

Ciolacu: Depaseste imaginatia...

La randul sau, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, intr-o interventie la Antena 3 ca aceasta propunere i se pare "un lucru care depaseste imaginatia".

"Mai intai sa-mi revin. Mi se pare un lucru care depaseste imaginatia... Ma asteptam ca Florin citu sa iasa sa spuna ce a facut cu deficitul, nu sa fie desemnat premier. Este fara cuvinte desemnarea, vom vedea mai departe ce hotarari vom lua. Vom discuta si cu ceilalti parteneri politici. Categoric presedintele a ales calea crizei politice. Sub nicio forma PSD nu va vota cu Florin Citu!", a declarat Ciolacu.

Ulterior, intr-o interventie telefonica la Digi24, seful social-democratilor a spus ca "inca i se pare o gluma" aceasta propunere.

"Eu in continuare cred ca e o gluma. E o sfidare la adresa Parlamentului. In primul rand, el a venit in Parlament sa isi ia de doua ori aviz negativ. Nu vad nimic sa il recomande, nici macar pentru functia de ministru de Finante", a spus Marcel Ciolacu.

Acesta a reiterat ca partidul pe care il conduce va vota impotriva guvernului condus de Florin Citu: "Vom vota impotriva sau ne vom abtine la vot, dar principal e ca parlamentarii sa isi exercite mandatul. Vom cauta toate parghiile sa ne aparam la acest asalt pentru anticipate. Vom discuta cu ceilalti colegi, dar si cu lideri ai altor partid", a adaugat acesta.

Si europarlamentarul PSD Claudiu Manda a comentat propunerea de premier, apreciind ca Florin Citu este mai slab decat Ludovic Orban si mai toxic pentru democratie.

"Personal mi se pare mai proasta decat propunerea cu Orban 2, acum ramane sa vedem cum vom proceda noi, cei de la PSD. Avem declaratia presedintelui Marcel Ciolacu care a zis ca nu avem cum sa votam pentru investirea unui guvern PNL, minoritar, PNL-USR, sau alte partide.

Ramane sa vedem si propunerile de ministri, adica totusi e de rasu-plansu asa, care vor fi ministrii care vor accepta sa faca echipa cu domnul Citu, pentru ca pe domnul Citu il percep mai slab decat pe domnul Orban si mai toxic pentru democratie", a spus Claudiu Manda la Digi24.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca il propune pe Florin Citu pentru functia de premier.

Seful statului a precizat ca a luat aceasta decizie pentru ca Romanie sa nu fie blocata politic si a precizat ca spera ca Florin Citu sa vina cat mai repede in fata Parlamentului cu noul guvern.

