Teodorovici s-a cerut la DNA pentru un dosar clasat: Am vrut sa vad daca se accepta o astfel de cerere

La iesirea din sediul institutiei, fostul ministru a spus ca a vrut sa asculte inregistrarile unor discutii cu politicieni cu functii inalte, inregistrari aflate intr-un dosar din 2013, care a fost clasat. El nu a putut preciza despre ce dosar este vorba, arata News.ro.Fostul ministru spune ca a fost notificat ca dosarul, deschis in 2013, a fost clasat, fara a oferi detalii in legatura cu obiectul acestui dosar.Teodorovici a afirmat ca el a solicitat accesul la dosar, pentru a asculta inregistrari ale unor discutii."Am facut o solicitare legala sa vad ce anume a fost in dosar", a afirmat el. "Am vrut sa vad daca se accepta o astfel de cerere", a mai spus el, citat de Mediafax."Mi-am adus aminte de unele discutii pe care le-am avut cu unii politicieni de la acea vreme, din toate partidele, politicieni aflati in functii foarte inalte", a explicat fostul ministru al Finantelor.Eugen Teodorovici a stat mai putin de o ora la DNA si afirma ca doar a ascultat cateva convorbiri.Teodorovici a tinut sa precizeze ca dosarul nu are nicio legatura cu lumea politica.