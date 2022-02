Tomac respinge orice alianță cu AUR: ”Un partid xenofob, antieuropean, extremist prin definiție”

Noul preşedinte al PMP, Eugen Tomac, respinge la RFI orice alianţă cu AUR, variantă susţinută de fostul lider al Mişcării Populare, Cristian Diaconescu. Tomac califică AUR drept ”un partid xenofob, un partid antieuropean, un partid extremist prin definiţie, prin comportament şi prin mesajele pe care le transmite”.

Eugen Tomac a fost ales preşedinte al PMP, la Congresul din week-end. Anterior, fostul lider, Cristian Diaconescu, anunţase discuţii privind o apropiere de formaţiunea extremistă AUR, pentru o eventuală revenire a Mişcării Populare în Parlament.

Eugen Tomac respinge acest scenariu: "Este exclus să am orice fel de dialog cu un partid xenofob, un partid antieuropean, un partid extremist prin definiţie, prin comportament şi prin mesajele pe care le transmite. Deci nu înţeleg care a fost raţionamentul pentru care domnul Diaconescu şi-a dorit foarte mult o apropiere de acest partid extremist. Niciodată nu am încurajat un asemenea tip de comportament, niciodată nu am discutat cu domnul Diaconescu despre un asemenea proiect. Regret că a intrat în această logică politică, nu mă aşteptam să aibă o asemenea abordare (...). Este exclusă orice formă de asociere".

Întrebat dacă-şi doreşte o fuziune a PMP cu PNL, preşedintele Mişcării Populare a răspuns: "Nu avem în agenda noastră nici un fel de proiect de fuziune cu nici un fel de partid. Ceea ce ne interesează acum este să ne consolidăm, să facem o evaluare cât se poate de onestă în interiorul PMP şi bineînţeles să punem umărul astfel încât în 2024 dreapta curată şi curajoasă să poată deveni cu adevărat o alternativă la stânga".

