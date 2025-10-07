Eugen Tomac anunță planurile președinției pentru Diaspora: ”Românii care locuiesc peste hotare să se poată implica în dezvoltarea economică și socială a României”

Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni, a dezvăluit prioritățile Președinției pentru relația României cu Diaspora. Eurodeputatul și președintele PMP Eugen Tomac a declarat marți, 7 octombrie, că sunt necesare instrumente pentru Diaspora de a se implica în viața economică din România, dar și nevoia de a simplifica procedurile de acordare a cetățeniei române.

„Pentru mine este o onoare faptul că președintele m-a invitat să fac parte din echipa domniei sale (...) și pentru că în activitatea mea am avut în mod constant această preocupare față de relația cu Republica Moldova, față de relația cu românii care locuiesc peste tot în lume (...), am fost invitat să-mi aduc contribuția la gestionarea acestui dosar extrem de complex. Pentru președinte, relația cu românii care locuiesc peste hotare reprezintă o prioritate”, a explicat Eugen Tomac la RFI.

Eurodeputatul PMP declară că „la ora actuală, avem nevoie de o resetare a relației dintre statul român și românii care locuiesc peste hotare, pentru că avem o diasporă care a plecat din rațiuni economice în ultimii 20 de ani din țară și aceste comunități sunt tot mai mari și au probleme specifice de la o țară la alta, de la o zonă la alta”.

Consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan consideră că „e foarte important să punem pe masă un parteneriat prin care românii care locuiesc peste hotare să poată decide și să aibă la dispoziție instrumente noi, prin care să se poată implica, inclusiv în dezvoltarea economică și socială a României”.

Coordonarea României cu Diaspora

Eugen Tomac afirmă că „avem nevoie de o coordonare mult mai eficientă la nivelul statului român în ceea ce privește acțiunile pe care le întreprinde statul român peste hotare, fie că ne referim la chestiuni ce țin de zona care intră în atribuțiile Ministerului de Externe, fie că ne referim la diplomație culturală, avem nevoie de o strategie integrată mult mai eficientă și adaptată vremurilor pe care le trăim, pentru că avansul tehnologic ne oferă posibilitatea acum să creăm noi oportunități de interacțiune între statul român și comunitățile de peste hotare, fie că ne referim la cei care sunt în comunitățile mari din Europa, America, fie că ne referim la comunitățile din imediata vecinătate, unde altele sunt prioritățile, cum ar fi simplificarea și deblocarea procesului de acordare a cetățeniei române, iarăși este o prioritate pentru noi și evident că vom pune pe masă propuneri în acest sens”.

Consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan crede că „avem nevoie de foarte mult dialog și de exemple concrete prin care să-i convingem pe oameni că soluția noastră este să rămânem un stat predictibil și puternic în UE, soluția corectă pentru români, oriunde ar locui ei, este să fim un stat puternic și capabil să facă față tuturor provocărilor ce vin din Est, într-o vreme plină de crize de securitate și cred că acest dialog trebuie dus pe toate palierele, inclusiv cu cetățenii români, care din păcate, în ultimii ani, s-au simțit marginalizați”.

